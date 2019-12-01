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Sabunların iyi geldiği hastalıklar neler mango sabunu mantar hastalıklarına birebir!

Organik sabunların bazı hastalıkların tedavisinde çok ciddi iyileştirici özelliği olduğunu biliyor muydunuz? İşte sabunların iyi geldiği hastalıklar!

Sabunların iyi geldiği hastalıklar neler mango sabunu mantar hastalıklarına birebir!
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Aktarlardan satın alabileceğiniz organik sabunların bazı sağlık sorunlarına çözüm olabileceğini biliyor muydunuz? Örneğin mango sabunu mantar hastalığını bitiren mucize sabunlardan bir tanesi. Ya da hindistan cevizi sabunu iltihaplanmaya karşı oldukça etkili bir sabundur. Elmaelma.com olarak sizlere birçok farklı sabunun hangi hastalıkları önlediğine dair bir araştırma yaptık. İşte sabunların iyi geldiği hastalıklar! 

Buğday Sabunu: Nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği görülmüştür.

Civanperçemi Sabunu: Yüzdeki çöküntüleri giderir. Güneş yanıklarında da etkilidir. Ayrıca saç bakımı yapar.

 Hindistan Ceviz Sabunu: İltihaplanmaya karşı etkilidir. Eklem, kas, romatizma ağrılarında etkilidir.

Karanfil Sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir.

Mango Sabunu: Mantar hastalıklarında kullanılır.

Meyan Kökü Sabunu: Vitiligo, sedef, behçet, kanser ve lösemi hastalarında kullanılır. Nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği görülmüştür.

Çam Sabunu: Yağlı ciltler için sedef egzama rahatsızlıklarında dermotolojik bir sabundur.

Civanperçemi Sabunu: Yüzdeki çöküntüleri giderir. Güneş yanıklarında da etkilidir. Ayrıca saç bakımı yapar.

 Hindistan Ceviz Sabunu: İltihaplanmaya karşı etkilidir. Eklem, kas, romatizma ağrılarında etkilidir.

Karanfil Sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir.

Mango Sabunu: Mantar hastalıklarında kullanılır.

Meyan Kökü Sabunu: Vitiligo, sedef, behçet, kanser ve lösemi hastalarında kullanılır.

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