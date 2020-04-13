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Nurgül Yeşilçay Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı siz fakirler buna ne diyorsunuz!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sahanda yumurtanın Türkçesini hatırlayamayan Duygu Özaslan'ı çektiği videoda ironik bir dille eleştirdi.

Nurgül Yeşilçay Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı siz fakirler buna ne diyorsunuz!
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Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Youtuber Duygu Özaslan'ın sahanda yumurtayı bilmemesini fena  tiye aldı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ironik bir dille Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna?" diyen Yeşilçay gündem oldu. Yeşilçay'ı videosuna beğeni ve yorum yağdı. Ünlü oyuncu Twitter'da TT oldu. 

''Bunun Türkçesi neydi ya?''

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayacınca alay konusu oldu.Mutfakta, "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" dediği duyulan Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok şaka yapıldı.

Ünlü oyuncu Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı 

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'Da Özaslan ile dalga geçen isimlerden birisiydi. Nurgül Yeşilçay paylaşımında "Merhaba bugün sizlere french toast yapacağım. French toast'un Türkçesi ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna?" diyerek Özarslan'ı tiye aldı. 

 

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