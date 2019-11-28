Cilt Dostu Sinoz'dan Muhteşem Kasım Kampanyası bu fırsatı kaçırmayın!

Son zamanlarda adını sıklıkla duymaya başladığımız Sinoz, cildine önem veren kadınların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Sinoz'un muhteşem Kasım ayı kampanyasını duymayan kalmasın! Yıllık krem stoğunuzu yapabileceğiniz bu fırsatı sakın kaçırmayın! Tüm Sinoz ürünlerinde %40, setlerde ise %50 indirim imkanı bulunuyor. Şipariş vermek için geç kalmayın!

SİNOZ KASIM AYI BOYUNCA MUHTEŞEM FIRSATLAR SUNUYOR

Doğadan ilham alan kokularıyla; nemlendiriciden, yüz bakım maskesine , leke kreminden vücut peelingine kadar pek çok ürün seçeneği bulunan cilt dostu Sinoz, Kasım ayı boyunca muhteşem fırsatlar sunuyor.

ÜCRETSİZ KARGO VE KAPIDA ÖDEME SEÇENEĞİ VAR

Yıllık krem stoğunuzu yapabileceğiniz bu özel kampanyada; tüm Sinoz ürünlerinde %40, setlerde ise %50 indirim imkanı ile birlikte, 50 TL ve üzeri alışverişlerde ücretsiz kargo ve kapıda ödeme seçeneği var.

Doğanın zengin özlerini teknoloji ile birleştirerek, farklı cilt tiplerinin ihtiyaçlarına uygun olarak üretilen Sinoz cilt bakım ürünleri; cildinizin ihtiyacı olan her türlü vitamin, kolajen ve nemi karşılıyor.

Sinoz ürünlerini www.sinoz.com.tr adresinden online sipariş verebilirsiniz.