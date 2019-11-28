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Yaban mersinini faydaları neler kandaki mikrobu temizliyor!

Çoğunlukla 'süper gıda' olarak lanse edilen yaban mersini kandaki mikrobu temizlediğini biliyor muydunuz? İşte yaban mersininin bilinmeyen faydaları!

Yaban mersinini faydaları neler kandaki mikrobu temizliyor!
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İçerisinde bol imktarda C,K, B6 vitamini bulunan yaban mersininin insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bu mineral ve vitaminlerin yeterli miktarda alımı kemik yapısının ve gücünün artmasına ve korunmasına katkıda bulunuyor. Kandaki mikrobu bile temizleyen yaban mersininin bilinmeyen faydalarının neler olduğuna gelin hep birlikte bakalım. 

Kötü kolesterolü düşürüyor 

İçerisinde bol miktarda antioksidan bulunduran yaban mersini kötü kolestrolün düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra birçok kalp hastalığına karşı mücadelede e ideal bir besin görevi görmektedir.

Sağlıklı kemikler için gerekli! 

Yaban mersini, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum, manganez, çinko ve K vitamini içerir. Bunların her biri bir kemik bileşenidir. 

Cilt hasarlarını önlüyor 

Yaban mersininin faydaları saymakla bitmiyor. Cilt hasarlarının korunmasına yardımcı olan yaban mersini kolajenin kırışıklıkları yumuşatmasını ve genel cilt dokusunu güçlendirmesinide sağlıyor. 

Kandaki enfeksiyonu azaltır 

Antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini hücrelerin mutasyona uğramasının önüne geçmesine yarıdmcı olur. Bu özelliği sayesinde kanser hastalıklarına zemin hazırlayan durumların önüne geçer ve kandaki enfeksiyonu azaltır. 

 

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