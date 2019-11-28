Sistitten korunma yolları neler iç çamaşırınıza dikkat edin!

Yanlış iç çamaşırı seçiminin çoğunlukla kadınlarda görülen ve halk arasında idrar yansıması ya da idrar yolu enfeksiyonu olarak bilinen sistite neden olduğunu biliyor muydunuz? İşte dikkat etmeniz gerekenler!

Çoğunlukla kadınlarda görülen ve halk arasında idrar yansıması ya da idrar yolu enfeksiyonu olarak bilinen sistit, bakterilerin idrar kesesine girmesi ve burada çoğalması sonucu oluşan sağlık problemidir. Genellikle kış döneminde artış gösteren ve kadınların korkulu rüyası haline gelen sistitin oluşmasında hijyenik olmayan tuvaletlerin kullanılması, idrarın uzun süre tutulması, az su tüketimi, genital bölgenin nemli kalması ve kullanılan iç çamaşırı en çok etkili olan faktörler arasında bulunuyor. Kalite ve sağlıklı ürünleriyle iç çamaşırı sektöründe hızla

büyüyen Yeni İnci, sistitten korunmak için iç çamaşırı seçerken dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor.

En doğru tercih pamuklu kumaşlar

Pamuklu kumaşlar doğal ve sağlıklı yapısı nedeniyle iç çamaşırında en çok tercih edilmesi gereken kumaşların başında geliyor. Emici ve nefes alabilen dokusu sayesinde nemi hapseden pamuklu kumaş; bakteri, mikrop ve enfeksiyon oluşumunu engelleyerek sistit gibi birçok hastalığın meydana gelmesini önlüyor. Doğal lifler sayesinde ciltte hava akışı sağlayan kumaş türü, özellikle yaz aylarında ısıyı vücudun dışına taşıyarak serin tutuyor ve ciltte terden kaynaklı nem oluşumunun da önüne geçiyor. Leke tutmayan ve kolay temizlenebilen pamuklu kumaşlar, diğer kumaş türlerine göre daha hijyeniklik sağlıyor. Sık yıkamaya

dayanıklı olan ve uzun yıllar kullanılabilen pamuklu ürünler, aynı zamanda yumuşaklığıyla konfor ve rahatlık sunuyor.

Dar iç çamaşırına dikkat

Kıyafetlerin daha hoş görünmesi için tercih edilen dar iç çamaşırı bir süre sonra sağlık açısından tehlikeli hale gelebiliyor. Ciltte hava dolaşımını engelleyen ve nemin tende hapsolmasına neden olan dar iç çamaşırları, bu bölgede bakteri ve enfeksiyon oluşumuna zemin hazırlıyor. Özellikle genital bölgede oluşan mikrop ve bakteriler idrar kesesine birikerek, sistit başta olmak üzere idrar yollarında birçok hastalığı neden oluyor. Bununla birlikte çok sıkı olan çamaşırlar kızarıklık ve tahriş gibi cilt rahatsızlıklarını da beraberinde getiriyor. Bu nedenle iç çamaşırı seçerken doğru beden tercihi yapılmalı ve çok dar ürünlerden kesinlikle uzak durulmalıdır.

Güvenilir markaları tercih edin

Doğrudan cilt ile temas halinde olan iç çamaşırı ürünleri seçerken kaliteli ve sağlıklı olmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle renkli ürünlerin üretiminde kullanılan ve kanserojen maddeler içeren azo boyar maddelerden uzak durulmalıdır. Sağlığa zararlı kimyasal maddelerin kullanılmadığı ve azo testinden geçen ürünlerin tercih edilmesine özen gösterilmelidir. Bu nedenle güvenilir markalardan alışveriş yapılmalı ve ürünlerin üretiminde kullanılan malzemeler mutlaka araştırılmalıdır.