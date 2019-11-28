Sütyensiz davete katılan Meltem Cumbul sosyal medyada olay oldu!

Hindistan'ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştüren Beyond Bollywood müzikaline katılan oyuncu Meltem Cumbul konserde giydiği kıyafetle sosyal medyada gündem oldu. Sütyen giymediği kıyafetiyle flaşların kurbanı oldu.

SÜTYENSİZ KIYAFETİYLE FLAŞLARIN KURBANI OLDU

Snob Magazin'de yer alan habere göre: Görkemli geceye aralarında Burcu Esmersoy, Ahu Yağtu, Meltem Cumbul, Sedef İybar, Pınar Altuğ Atacan, eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan gibi ünlü isimler katıldı. Kıyafetiyle gecede dikkat çeken Meltem Cumbul, içine sütyen giymeyince flaşların patlamasıyla frikik verdi. Askılı bir bluz giyen Cumbul'un fotoğraflarda göğüs uçları belli oldu.