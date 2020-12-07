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Cilt lekelerini yok eden maske tarifleri yumurta beyazı ile mucizeye şahit olun!

Zaman içerisinde cildinizde oluşan lekeleri hiç olmamış gibi yok edecek maske tariflerini sizler için derledik. İşte birbirinden etkili maske tarifleri.

Cilt lekelerini yok eden maske tarifleri yumurta beyazı ile mucizeye şahit olun!
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Cilt lekeleri, zaman içerisinde yaşa bağlı olarak ya da güneş ışınlarına maruz kalmaktan dolayı oluşmakta ve kişiyi oldukça rahatsız etmektedir. Bu lekeleri gidermek için güzellik salonlarına gidip tonlarca para harcamanıza gerek yok. Her evde bulunan malzemelerle siz de cildinizde oluşan lekelerden kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Peki nasıl? Cilt lekelerini yok eden maske tarifleri nasıl yapılır? İşte birbirinden etkili maske tarifleri! 

BAL VE LİMON MASKESİ

İçerisinde bulundurduğu asit sayesinde cilt lekelerinin giderilmesinde oldukça etkilidir limon. Bal ise antibakteriyel özelliği sayesinde cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur. 

MALZEMELER

1 çay kaşığı limon
2 çay kaşığı bal

HAZIRLANIŞI:  

Limon ve balı karıştırdıktan sonra özellikle lekelerin bulunduğu bölgelere sürün ve 20 dakika cildinize nüfuz etmesini sağladıktan sonra ılık su ile durulayın.

YUMURTA BEYAZI

Yumurta akı yüksek kalitede protein içeriği ile sağlık açısından oldukça faydalıdır. Ayrıca cilt lekelerinin aydınlanmasına yardımcı olacak enzimlere sahiptir.

MALZEMELER

Yumurta akı

HAZIRLANIŞI: 

Bir yumurta akını bir kasede çırpın ve lekelerin olduğu bölgelere yoğunlaşarak sürün. Yaklaşık 10 dakika sonra yüzünüzü durulayın ve nemlendirici uygulayın.

 

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