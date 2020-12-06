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Trabzon hurması(Cennet hurması) faydaları neler gastrit sorunlarına iyi geliyor!

Cennet hurması ya da Trabzon hurması mide sorunlarını gidermede mucizevi bir meyve. Gelin Trabzon hurmasının bilinmeyen faydalarına birlikte bakalım!

Trabzon hurması(Cennet hurması) faydaları neler gastrit sorunlarına iyi geliyor!
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Trabzon hurması, Cennet hurması ya da Akdeniz hurması olarak anılan bu şifalı meyve sağlığa olan faydalarıyla şaşırtıyor. Ana vatanı Çin ve Japonya olan hurma ülkemizde Karadeniz bölgesinde yoğun olarak yetiştirildiği için Trabzon hurması olarak da anılıyor. Trabzon hurması vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir besin. İşte cennet hurmasının daha önce hiç duymadığınız yararları...

Yüksek tansiyona birebir

Yüksek tansiyon sorunu yaşayanlar için de Trabzon hurması bulunmaz bir besindir. Cennet hurmasının tansiyonu ve kolesterolü düşürme özelliği bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Gastrit sorununa iyi geliyor

Cennet hurması, mide sorunlarına iyi geliyor. Özellikle gastrit sorunu olanlara tavsiye ediliyor.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Trabzon hurması ya da Cennet hurması tam bir bağışıklık güçlendirici olarak bilinir. Vücudu özellikle kış aylarında yaşanan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan koruyor. Mikroplarla savaşıyor.

Göz sağlığı 

Cennet hurması yüksek bir antioksidan kaynağıdır. Bu özelliği ile göz sağlığına da yarar sağlıyor. Yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen göz hastalıklarına karşı koyuyor.

Kilo vermeye yardım eder

Yüksek bir lif kaynağı olan cennet hurmasının 100 gramında 3,6 oranında lif bulunuyor. Meyve, yüksek lif içeriği sayesinde kilo verme sürecini de kolaylaştırıyor.

Günlük C vitamini ihtiyacını karşılar

Cennet hurması, önemli bir C vitamini deposudur. 100 gram cennet hurması, günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık % 13’lük kısmını karşılıyor.

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