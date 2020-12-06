Maş fasülye salatası nasıl yapılır doyurucu ve lezzetli!

Maş fasülye salatası malzemeleri:

255 gram maş fasulyesi(haşlanmış)

2 adet kapya biber(közlenmiş)

7-8 dal frenk maydanozu

5-6 dal dereotu

3 yemek kaşığı nar

1/2 adet limon

5-6 adet ceviz içi

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

5 adet kornişon turşu

Nasıl yapılır?

Yıkanmış maş fasulyelerini, üzerini geçecek kadar su ekleyip orta ateşte kontrol ederek haşlamaya bırakınız. Haşlanan maş fasulyelerini, suyunun süzülmesi için bir süzgece koyup kenara alınız. Kapya biberlerinizi közleyiniz ve közlenen biberleri çok büyük olmayacak şekilde doğrayınız. Dereotu ve maydanozu ince kıyım halinde doğrayınız. Salatalık turşularınızı da çok büyük olmayacak şekilde doğradıktan sonra tüm malzemeleri geniş bir kaba alıp karıştırınız. İçerisine nar ve cevizi de ekleyiniz. Son olarak ayrı bir kasede zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu karıştırıp, salataya ekleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!