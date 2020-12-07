Atom smothie nasıl yapılır tam bir vitamin deposu!

Kahvaltı etmeye fırsat bulamayanlar için tam bir vitamin deposu olan şahane bir tarifle karşınızdayız. Çabucak hazırlayacağınız bu tarife hayran kalacaksınız. Güne enerjik başlamak için daha iyi bir alternatif bulamazsınız. İşte lezzetine doyamayacağınız enfes bir tat olan atom smothie tarifi. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER:

1/2 adety eşil elma

1 adet havuç

1/2 adet pancar

1/2 adet muz

2 yemek kaşığı ceviz

1 tatlı kaşığı bal

1/2 su bardağı süt

1/2 adet portakal

4-5 küp buz

HAZIRLANIŞI:

Elma, havuç, pancar, muz ve cevizleri Vestel Mix&Go Pro'nun haznesine alıyoruz. Bal ve sütü ekliyoruz.Narenciye sıkma başlığını takıp portakalın suyunu sıkıyoruz ve ardından hazneye ekliyoruz.Arzuya göre buz ekliyoruz ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çektiriyoruz. Afiyet olsun.