Gardırop düzeni nasıl olmalı temel parçaları bulundurun!

Çoğumuz gardırop düzenleme işlerini yük olarak görüp düzenleme yapmayı sürekli erteliyoruz. İndirimlere aldanıp gerekli gereksiz alınan kıyafetler artık canınızı sıkmaya başladıysa önerilerimize kulak verin. Dolup taşan dolabınızı en pratik şekilde düzenlemenin yollarını sizler için sıraladık...

Dolabınızda temel parçalara yer verin

Günü kurtaran veya beklenmeyen partilerde gardırobunuzda kombinleyebileceğiniz 'basic' kıyafetlere yer verin beyaz bir tişört ve kumaş pantolonla veya basic bir pantolanla şık bir gömleği birleştirebilrisiniz. Pantolon, düz bir tişört, gömlek ve renkli stilettolar gardırobunuzun temel parçalarını oluşturmaktadır.

Arkadaşlarınızın kıyafetlerini saklamayın!

Eski sevgiliniz veya eskiden çok yakın olduğunuz ancak artık bir araya gelmediğiniz arkadaşlarınızın size aldığı kıyafetleri saklamayın. Durup durup aklınıza gelip yeniden üzülmenize ve giymemeye devam edeceksiniz. İşte bu noktada ne yapıyoruz? Tabikide maziyi ve maziye dair ne varsa hepsini çöp sepetine atıyoruz!

Kullanmadıklarınızı bağışlayın

Daha önce satın alıp bir kenarda beklettiğiniz kıyafetinizi ''Aaa hala etiketi üzerinde hiç giyilmemiş ben bunu yerine koyayım giyerim'' düşencesindeyseniz. Atılacaklar listesine etiketi üzerinde olan kıyafetlerinizi de ekleyin. Eğer dolabınızda etiketi üzerinde ve uzun süredir orda olan bir kıyafetiniz varsa emin olun ki o kıyafette beğenmediğiniz bir şey muhakkak vardır ve etiketi hala üzerinde yalanını atıp dolaba tekrar koymaya çalışmayın!

Hayal gücünüzü konuşturun

Çok sevdiğiniz ancak vücudunuzda kusur bulduğunuz için kullanamadığınız paçaları hayal gücünüz ve tarzınızla birleştirip kıyafetinizde yeniden düzenlemeler yapabilirsiniz. Aynı şekilde kumaşını ve rengini çok beğendiğiniz kıyafetlere farkı boyutlarda yamalar veya aksesuarlar ekleyerek ufak değişiklikler yapabilirsiniz.

Eski kıyafetler

Daha önce severek aldığınız ancak çok giydiğiniz için tişörtünüz eskidiyse hala giymeye çalışmayın! Eskimiş bir tişört bir yerden sonra sizi sıkacaktır ve o şekilde görünmek istemeyebilirsiniz. İşte bu yüzden atmak en iyisi!