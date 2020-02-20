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Cilt temizleyen maske tarifleri nasıl yapılır derinlemesine temizlik için...

Cildini derinlemesine temizlemek isteyenler buraya! Evde uygulayacağınız hem basit hem etkili maske tarifleri ile sonuca inanamayacaksınız.

Cilt temizleyen maske tarifleri nasıl yapılır derinlemesine temizlik için...
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Gün içerisinde yapılan makyaj ne yazık ki cildimizin tahriş olmasına ve gözeneklerimizin tıkanmasına yol açıyor. Bu nedenle özellikle makyaj yapan kadınların cildine daha bir özen göstermesi gerekiyor. Bunun yanı sıra sigara hava kirliliği de gözeneklerin tıkanmasına neden oluyor. Evde uygulayacağınız basit ama etkili maske tarifleri sayesinde cildinize ışıl ışıl bir görünüm kazandırabileceğinizi biliyor muydunuz? Gözeneklerinizin açılmasını sağlayacak bu maskeler sayesinde cildinizdeki değişime siz bile inanamayacaksınız. Peki cilt temizleyen maske tarifleri neler? Gelin hep beraber öğrenelim. 

Esmer şekerli peeling malzemeleri:

2 tatlı kaşığı toz esmer şeker,1 tatlı kaşığı Türk kahvesi,1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Hazırlanışı: 

Tüm malzemeleri karıştırıp, küçük bir kavanozda saklayabilirsiniz.

Taze arı poleni maskesi

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı taze dövülmüş arı poleni, 1 tatlı kaşığı çiçek balı

Hazırlanışı: 

Temizlenmiş cildinize uyguladığınız maskeyi, 1 saat kadar bekletebilirsiniz.

Çilek maskesi

Malzemeler: 

4 adet ezilmiş çilek, 2 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı: 

Çilek maskesini, temizlenmiş bir cilde uygulayınız. Bu karışımı 20 dakika boyunca maskeyi yüzünüzde bekletebilirsiniz.

 

 

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