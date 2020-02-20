Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, ünlü komedyenin kendisine ihanet ettiğini, "Konduramamıştım" sözleriyle ifade etmişti. Bunun üzerine sosyal medya hesabından Yılmaz ile beraber çektirdikleri fotoğrafları kaldırmayan Samyeli'den beklelenen hareket geldi. Defne Samyeli Cem Yılmaz ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi.

''Aldatıldım'' dedi ama fotoğrafları silmemişti

Defne Samyeli, aldatıldığını söylemesine rağmen sosyal medya hesabından yer alan ve Cem Yılmaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafları silmemişti.

Samyeli tüm paylaşımlarını kaldırdı



Defne Samyeli, bugün eski sevgilisi ile olan tüm paylaşımları kaldırdı. Cem Yılmaz ise Samyeli ile olan görüntüleri henüz silmedi.