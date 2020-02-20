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Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Cem Yılmaz'ın kendisine ihanet ettiğini ima ederek magazin gündemini sallayan Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını sildi.

Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
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Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı magazin gündemine bomba gibi düşerken  sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından Cem Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, ünlü komedyenin kendisine ihanet ettiğini, "Konduramamıştım" sözleriyle ifade etmişti. Bunun üzerine sosyal medya hesabından Yılmaz ile beraber çektirdikleri fotoğrafları kaldırmayan Samyeli'den beklelenen hareket geldi. Defne Samyeli Cem Yılmaz ile olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından sildi. 

''Aldatıldım'' dedi ama fotoğrafları silmemişti 

Defne Samyeli, aldatıldığını söylemesine rağmen sosyal medya hesabından yer alan ve Cem Yılmaz'la birlikte çekilmiş fotoğrafları silmemişti.

Defne Samyeli eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi

Samyeli tüm paylaşımlarını kaldırdı 

Defne Samyeli, bugün eski sevgilisi ile olan tüm paylaşımları kaldırdı. Cem Yılmaz ise Samyeli ile olan görüntüleri henüz silmedi.

 

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