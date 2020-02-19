Damla Ersubaşı'dan ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert yanıt!

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Damla Ersubaşı, eşiyle olduğu fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Ersubaşı, bir takipçisinin "Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumuna sert tepki gösterdi.

Ersubaşı o takipçisine, "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde yanıt verdi.

Daha önce de takipçilerine çıkışmıştı

Damla Ersubaşı, "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yapan takipçisine "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü..." yanıtını vermişti.

İhanet iddiaları sonrası eşini affetti

Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi. Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı, iddialardan kısa bir süre sonra eşiyle barıştı.