search menu
search
close

Damla Ersubaşı'dan ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert yanıt!

İhanet iddialarının ardından eşini affedip barışan Damla Ersubaşı, takipçisinin ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna tepki gösterdi.

Damla Ersubaşı'dan ‘Sen kocanın cüzdanını seviyorsun’ yorumuna sert yanıt!
-A A+

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Damla Ersubaşı, eşiyle olduğu fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Ersubaşı, bir takipçisinin "Bence sen bu adamın cüzdanını seviyorsun. Adamın suratına baksana" yorumuna sert tepki gösterdi. 

Ersubaşı o takipçisine, "Teyzeciğim inşallah bir gün senin sandığın gibi çok kabarık olur kocamın cüzdanı. O zaman seninle bile paylaşırım ben. Hiç merak etme" şeklinde yanıt verdi.

Daha önce de takipçilerine çıkışmıştı

Damla Ersubaşı, "Aldatıldığın halde kabul etmek herkese yanaşır bir huy değil. Bile bile lades seviyorsan tebrikler sana" yorumunu yapan takipçisine "İnşallah bir gün içini güzelleştirirsin. Yüzünde bir işe yaramamış çünkü..." yanıtını vermişti.

İhanet iddiaları sonrası eşini affetti

Damla Ersubaşı, 2016 yılında işletmeci Mustafa Can Keser ile evlendi. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise iki ay önce dünyaya geldi. Bir dönem ihanet haberleriyle gündeme gelen Ersubaşı, iddialardan kısa bir süre sonra eşiyle barıştı.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Mükemmel dokusuyla: İrmikli tavuk göğsü tarifi Mükemmel dokusuyla: İrmikli tavuk göğsü tarifi
Tatlı
Karşı koyulmaz bir lezzet: Hünkar beğendi tarifi! Karşı koyulmaz bir lezzet: Hünkar beğendi tarifi!
Yemek
En Güncel Galeriler
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Bu işe giren yaşadı! Hem gezecek hem de 185 lira maaş alacak!
Bu işe giren yaşadı! Hem gezecek hem de 185 lira maaş alacak!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Önceki Haberler
Banyo lifindeki tehlikeye dikkat! Binlerce bakteri var!
Banyo lifindeki tehlikeye dikkat! Binlerce bakteri var!
Farah Zeynep ve Doğu Demirkol ilk kez el ele!
Farah Zeynep ve Doğu Demirkol ilk kez el ele!
Aman dikkat! Bu besinleri çiğ tüketmeyin!
Aman dikkat! Bu besinleri çiğ tüketmeyin!
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü çift hızlı çıktı!
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü çift hızlı çıktı!
Kuru ciltler için şahane maske önerileri!
Kuru ciltler için şahane maske önerileri!
'Süper Yenge' tangalı pozuyla takipçilerini mest etti!
'Süper Yenge' tangalı pozuyla takipçilerini mest etti!
Ünlü oyuncudan bomba karar! Siber zorbalara savaş açtı!
Ünlü oyuncudan bomba karar! Siber zorbalara savaş açtı!
3 adam neden ayrıldı! İbrahim Büyükak'tan bomba açıklama!
3 adam neden ayrıldı! İbrahim Büyükak'tan bomba açıklama!
Yorumlar