Adriana Lima Türkiye'ye seslenerek Emir Bahadır ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı!

Adı sık sık Türk erkekleriyle aşk dedikodularına karışan dünyaca ünlü model Adriana Lima, Instagram hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi. Lima, son olarak Emir Bahadır ile hakkında çıkan aşk iddialarını "Ben bekarım" diyerek yalanladı.

Türk medyasına seslendi!

38 yaşındaki güzel model Instagram 'hikayeler' bölümünde yazdığı mesajında "Türkiye, bilginize... Ben bekarım! Bir kez daha uydurma haber yapmayı bırakın" diye seslendi. Geçtiğimiz hafta sonu Adriana Lima'nın genç Türk iş adamı Emir Bahadır ile ilişki yaşadığı iddiası basına yansımıştı. Lima'nın paylaşımına Bahadır'ın yorum yapması, her ikisinin de birbirlerini takip ediyor olması bu iddiaları alevlendirmişti.

Adriana Lima kimdir?

Brezilyalı manken Adriana Lima, 12 Haziran 1981 tarihinde düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. Victoria’s Secret’ın “en uzun süre çalışan modeli” olan Adriana Lima, firma için ilk kez 1999 yılında podyuma çıkmıştı.

Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi. 1996'da yapılan Ford Supermodel of the World Contest'de ise 2. oldu. 1997-1998 yılları arasında daha kariyerinin başlarındayken Vogue ve Marie Claire gibi dergilerin moda çekimlerinde yer aldı.

Heidi Klum ve Gisele Bündchen'le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'deki Victoria's Secret defilesinin de açılış mankeni oldu. 2005'de sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan Lima, aynı yıl AskMen.com'un 'Top 99 Women' listesinde 1. sırada yer alırken, 2006'da 4. oldu.

Portekizce, İspanyolca ve İngilizce konuşabilen Lima 2009 yılında İstanbul'a gelip Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı. Adriana Lima, 2014 yılında beş yıl evli kaldığı Sırp basketbolcu Marko Jaric’ten boşandı. Çiftin Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunuyor.