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Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta, takipçileri tarafından dünyaca ünlü TV yıldızı Kim Kardashian'a benzetildi.

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Hadise, son paylaşımıyla sosyal medyada yine gündem olmayı başardı. Son zamanlarsa adı yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk dedikodularına karşışan Hadise, son paylaşımında takipçileri ve sevenleri tarafından Kim Kardashian'a benzetildi

Beğeni ve yorum yağdı

Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlülerden olan Hadise'nin bu paylaşımı takipçilerinin arasında hayli konuşuldu. Paylaşımın altına yüzlerce yorum geldi. Daha sonra ünlü şarkıcının takipçileri Hadise'nin fotoğrafını Kim Kardashian'la kolaj yapıp Instagram'da yayınladılar.

İşte o paylaşımı...

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyadaki paylaşımıyla Kim Kardashian'a benzetildi

Fotoğraftaki köpek aşklarını ele vermişti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir köpekle çektirdiği fotoğrafını iki adet siyah kalp emojisiyle paylaştı. Hadise'nin fotoğraf çektirdiği Benek isimli köpek ise yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu ortaya çıktı.

 

 

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