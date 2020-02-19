Hünkar beğendi nasıl yapılır sofralarınız şenlenecek!

Osmanlı mutfağından günümüze ulaşmış enfes yemeklerden biri olan hünkar beğendi tavuk, et ve kıymalı olarak üç türü ile biliniyor. Elmaelma.com olarak sizin için kuzu hünkar beğendi tarifi hazırladık. Patlıcan ve etin bu muhteşem uyumu sizi mest edecek. İşte tadına doyum olmayan hünkar beğendi tarifi!

Malzemeler:

Et sotesi için:

800 gram kuzu eti

2 yeşil biber

2 domates

1 kuru soğan

2-3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı sıvıyağ

1 yemek kaşığı salça

Kekik, kimyon, karabiber, pul biber, tuz

Beşamel sos için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1,5 su bardağı süt

1,5 yemek kaşığı un

Karabiber

Tuz

Hazırlanışı:

Patlıcanlar ve biberleri yıkayıp tepsiye dizin. 180 derecelik fırında közlemeye bırakın. Sote için kuşbaşı etleri orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Suyunu çektiğinde 2 bardak su ekleyin ve su çekene kadar tekrar pişirin. Suyunu çektiğinde sıvı yağı ekleyin ve biber ile soğanı ekleyerek kavurun. Sarımsak ve salçayı da ekleyin, 1 dakika sonra domates ve baharatlarını da ekleyerek 2-3 dakika pişirin. Sonra ocaktan alın. Beşamel sos için tereyağını tencereye alın ve un ekleyerek kavurun. Sütü de ekleyerek karıştırın ve tuz, karabiberini de ekleyin. Koyulaşmaya başladığında patlıcanı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Servis tabağına önce beşamel soslu patlıcanı koyun ve üzerine de hazırladığınız soteyi koyarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...