Pofuduk krep nasıl yapılır leziz mi leziz!

Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, fırında çabucak olacak pofuduk krep tarifi kahvaltı sofrlarınızın yeni vazgeçilmezi olacak. hem pratik hem de ekonomik olan bu tarife bayılacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda pofuduk krep tarifi. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

3 adet yumurta,3/4 su bardağı süt,3/4 su bardağı un,3 yemek kaşığı tereyağı,1 tatlı kaşığı toz şeker,1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı :

Fırını 180 derecede ısıtmaya başlayın ve döküm tavanızı fırına ısınması için koyun.Yumurtaları bir kabın içine kırın.Üzerine un, süt, şeker ve tuzu ilave edin.Tüm malzemeler ıslanana ve birbirine karışına kadar çırpın. Ancak çok çırpmamaya özen gösterin. Birbirlerine yedirin.Fırından ısınan tavanızı çıkarın ve tereyağını içine atın ve tavanın ısısında tahta kaşık yardımıyla gezdirerek erimesini sağlayın.Ardından hazırladığınız karışımı tavanın içine aktarın ve tavayı fırına verin.Yaklaşık 15-20 dakika kadar fansız programda 180 derecede pişirin. Kenarlarından çokça kabardığında ve kızardığında fırından alın. Fırından aldığınızda çökme yaşayacaktır. Ardından üzerini dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edin.