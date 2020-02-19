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İrmikli tavuk göğsü nasıl yapılır hem hafif hem lezzetli!

İrmikli tavuk göğsü farklı bir tatlı tarifi arayanlara harika bir alternatif sunuyor. İrmiğin verdiği dokuyla efsaneleşen tavuk göğsü tarifi içeriğimizde...

İrmikli tavuk göğsü nasıl yapılır hem hafif hem lezzetli!
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Sütlü tatlılar birçoğumuzun favori tatlıları arasında yer alıyor. Bugün sevdiklerinize tadıyla mest eden enfes bir tavuk göğsü yapmaya ne dersiniz? Az malzemeyle, kolaylıkla yapabileceğiniz irmikli tavuk göğsü tarifini sizin için hazırladık. Üstelik bu enfes lezzet oldukça hafif. İşte mükemmel dokusuyla irmikli tavuk göğsü tarifi!

Malzemeler:

1 litre süt
5 yemek kaşığı irmik
6 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)
1 yemek kaşığı margarin
1 paket vanilya

Yapılışı:

Vanilya hariç tüm malzemeleri bir tencereye alın ve güzelce karıştırdıktan sonra ocağa oturun. Sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana dek pişirin ve içine vanilyayı ilave edin. Islattığınız kare bir borcama hazırladığınız karışımı dökün ve oda ısısından soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıp minimum 2 saat kadar dinlendirin. Dinlenme süresinin sonunda dolaptan alın ve dilimledikten sonra üzerini süsleyip servis edin. Afiyetler olsun!

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