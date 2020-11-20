Cilt tonunu açan pirinç maskesi tarifi değişime siz bile inanamayacaksınız!

Cilt renginizi koyumu buluyorsunuz? Dert etmeyin! Evde hazırlayacağınız pirinç maskesi ile cilt renginizi birkaç ton açabileceksiniz. Özellikle haftada iki kere düzenli olarak yapmanız dahilinde hem sivilcelerinizin yok olduğunu fark edecek hem de cilt renginizin açıldığını göreceksiniz. İşte cilt tonunu açan pirinç maskesi tarifi.

Malzemeler

- 1 fincan yarım yağlı süt

- 1 tatlı kaşığı pirinç unu

- 3-4 damla limon suyu

- 1 çay kaşığı süt tozu

- 1 adet kağıt maske

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri karıştırıyoruz dıy maskeyi içine atıp açılmasını sağlıyoruz. Sonra ılık suyla nemlendirilmiş cildimize kapatıyoruz. 15 dakika sonra çıkartıp kalan sütlü karışım ile peeling yapıp ılık su ile yüzümüzü yıkıyoruz. Bol bol nemlendiriyoruz. Haftada iki kere yaparak cilt tonunuzu bir kaç ton açabilirsiniz sivilce izlerinizin de azaldığını fark edeceksiniz