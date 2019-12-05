Düzensiz cilt tonundan kurtulmak için maske tarifleri hindistan cevizi yağı tam bir mucize!

Cilt tonu eşitsizliğinden şikayetçi olanlar buraya! Evde uygulayacağınız basit ama etkili yöntemler sayesinde bu derdinizden kurtulabileceksiniz. Elmaelma.com olarak sizlere evde uygulanabilen maske tariflerinin neler olduğunu hazırladık. İşte sizi cilt tonu eşitsizliğinden kurtaracak maske tarifleri!

Kabartma tozu maskesi

Malzemeler:

2 çay kaşığı keçi sütü, 1 çay kaşığı gram unu , 1 çay kaşığı kabartma tozu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Yüzünüzde kuruyana kadar bekleyin. Soğuk suyla hafifçe yıkayın. Bu maske, ölü cilt hücrelerini temizlemekte oldukça etkilidir ve cilt tonunuzu belirginleştirir.

Hindistan cevizi yağı maskesi

Malzemeler:

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı,1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı limon suyu

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri kasede karıştırın. Maskeyi yüzünüze uygulayın ve nazikçe ovalayın. Gözlerin etrafındaki alandan kaçının. Ilık suyla yıkayın ve kurulayın.