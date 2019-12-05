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2 aylık hamile İpek Tanrıyar içki kadehiyle fotoğraf paylaştı!

2 aylık hamile olan İpek Tanrıyar, sosyal medyadan "Ağaç yaşken eğilir" notuyla içinde içki bulunan bir kadehin fotoğrafını paylaşınca sosyal medya karıştı.

2 aylık hamile İpek Tanrıyar içki kadehiyle fotoğraf paylaştı!
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1 ay önce telefonla bağlandığı 2. Sayfa programında hamile olduğunu duyuran oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, son paylaşımıyla tepkilerin odağı oldu.  Tanrıyar, sosyal medyadan "Ağaç yaşken eğilir" notuyla içinde içki bulunan bir kadehin fotoğrafını paylaşınca sosyal medyada gündem oldu. Paylaşıma saniyeler içerisinde binlerce eleştiri ve yorum geldi. 

HAMİLE OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının hamile olduğunu ortaya çıkarmasıyla canlı yayına bağlanan Tanrıyar, müjdeli haberi şu sözlerle duyurmuştu: "6 haftalık hamileyim. Murat'la ben. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara 'Geciktim' dedim onlarda 'Hemen test yap' dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim."

2 aylık hamile İpek Tanrıyar içki kadehiyle fotoğraf paylaştı!

KADEH FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Hamile olduğunu açıklayarak hayranlarına müjdeyi veren İpek Tanrıyar, dün akşam Instagram hesabından elindeki içki bardağıyla fotoğraf paylaştı. Fotoğrafı "Ağaç yaşken eğilir baby" notuyla paylaşan Tanrıyar'a tepki üstüne tepki yağdı.

2 aylık hamile İpek Tanrıyar içki kadehiyle fotoğraf paylaştı!

BİNLERCE ELEŞTİRİ VE YORUM YAĞDI

İpek Tanrıyar'ın paylaşımına kısa sürede tepki yağdı. Birçok sosyal medya kullanıcı Tanrıyar için "Acımasız" yorumunu yaptı. Tanıryar ise tepki çeken paylaşımıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

 

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