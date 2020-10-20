Yüzde portakal kabuğu görünümü neden olur

Cildimizde var olan gözenek problemleri girintili küçük noktalar ve portakal kabuğu görüntüsünü oluşturuyor. Kişinin portakal kabuğu görünümlü cilde sahip olması geniş gözenekleri ve pürüzlü bir dokusu olan kalın, çukurlu bir cilt anlamına geliyor. Uzmanlara göre portakal kabuğu görünümüne sahip bir yüz, güneşe fazla maruz kalmaktan oluşan dokusal cilt değişiklikleri nedeniyle oluşuyor. Portakal kabuğu görüntüsüne vücutta selülit problemi yüzünden görmekteyiz.

Peeling

Pürüzlü bir cilt dokunuz varsa; peeling yapmak hem ölü cilt hücrelerini yok etmeye yardımcı olur hem de büyük gözeneklerin görünümünü en aza indirmenizi sağlar.

Güneş kremi

Portakal kabuğunu görüntüsünü önlemek için en etkili tavsiyelerden biri güneş kremi kullanmak olacaktır. Uzmanlar cilt sorunlarından korunmak için en az 30 SPF'li bir güneş kremi kullanmanızı öneriyor.

Glikolit asit

Cildinizi yeniden canlandırmak için cilt bakım rutininize glikolik asit de ekleyebilirsiniz. Glikolik asit, cildiniz problemlerinizi çözmek için daha nazik bir yol olabilecek kimyasal bir eksfoliant örneğidir.

C vitamini sorunları

C vitamini serumları; kırışıklıkların görünümünü azaltmaya, cildinizin parlaklığını arttırmaya ve hatta cilt tonunu eşitleyip; donuklukla savaşmaya yardımcı olur. En başta bu cilt sorununa neyin neden olduğunu daha iyi anlamanıza ve bu sorunu çözmenin en iyi yolunu belirlemenize yardımcı olmak için mutlaka bir uzmana görünmenizi tavsiye ederiz.