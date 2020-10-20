search menu
search
close

Yüzde portakal kabuğu görünümü neden olur

Yüzde portakal kabuğu görüntüsü yaygın cilt sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Portakal kabuğu görüntüsünün nedeni nedir? İşte yanıtı...

Yüzde portakal kabuğu görünümü neden olur
-A A+

Cildimizde var olan gözenek problemleri girintili küçük noktalar ve portakal kabuğu görüntüsünü oluşturuyor. Kişinin portakal kabuğu görünümlü cilde sahip olması geniş gözenekleri ve pürüzlü bir dokusu olan kalın, çukurlu bir cilt anlamına geliyor. Uzmanlara göre portakal kabuğu görünümüne sahip bir yüz, güneşe fazla maruz kalmaktan oluşan dokusal cilt değişiklikleri nedeniyle oluşuyor. Portakal kabuğu görüntüsüne vücutta selülit problemi yüzünden görmekteyiz. 

Peeling

Pürüzlü bir cilt dokunuz varsa; peeling yapmak hem ölü cilt hücrelerini yok etmeye yardımcı olur hem de büyük gözeneklerin görünümünü en aza indirmenizi sağlar.

Güneş kremi

Portakal kabuğunu görüntüsünü önlemek için en etkili tavsiyelerden biri güneş kremi kullanmak olacaktır. Uzmanlar cilt sorunlarından korunmak için en az 30 SPF'li bir güneş kremi kullanmanızı öneriyor.

Glikolit asit

Cildinizi yeniden canlandırmak için cilt bakım rutininize glikolik asit de ekleyebilirsiniz. Glikolik asit, cildiniz problemlerinizi çözmek için daha nazik bir yol olabilecek kimyasal bir eksfoliant örneğidir.

C vitamini sorunları

C vitamini serumları; kırışıklıkların görünümünü azaltmaya, cildinizin parlaklığını arttırmaya ve hatta cilt tonunu eşitleyip; donuklukla savaşmaya yardımcı olur. En başta bu cilt sorununa neyin neden olduğunu daha iyi anlamanıza ve bu sorunu çözmenin en iyi yolunu belirlemenize yardımcı olmak için mutlaka bir uzmana görünmenizi tavsiye ederiz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ekranların sevilen sunucusu yeni projesini duyurdu! Ekranların sevilen sunucusu yeni projesini duyurdu!
Magazin
Fırın içini limonla silin, sonuç inanılmaz! Fırın içini limonla silin, sonuç inanılmaz!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Yüsra Geyik dekolteli pozunu paylaştı! Takipçileri tek noktaya takıldı
Yıkandığı suyu ve iç çamaşırlarını satarak ayda 82 bin lira kazanıyor!
Yıkandığı suyu ve iç çamaşırlarını satarak ayda 82 bin lira kazanıyor!
Meghan Markle'ın hiç bilinmeyen fotoğrafları resmen evrim geçirmiş!
Meghan Markle'ın hiç bilinmeyen fotoğrafları resmen evrim geçirmiş!
Duyanlar şoke oldu! Taharet temizliği için asistan tutmuş!
Duyanlar şoke oldu! Taharet temizliği için asistan tutmuş!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Son hali şoke etti
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Son hali şoke etti
Yatakta kalori yakmanın 7 şekli!
Yatakta kalori yakmanın 7 şekli!
Önceki Haberler
Uzun süren tazelik: Tarçınlı lokmalık kurabiye
Uzun süren tazelik: Tarçınlı lokmalık kurabiye
Tadına doyum olmaz: Kadınbudu köfte
Tadına doyum olmaz: Kadınbudu köfte
Yeşilçam efsanesi baba olmak istiyor: Karım genç, aslan gibiyim!
Yeşilçam efsanesi baba olmak istiyor: Karım genç, aslan gibiyim!
Sevgiliyle keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak aktiviteler!
Sevgiliyle keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak aktiviteler!
Özge Özpirinçci'den filtresiz paylaşım: Kendini olduğun gibi sev!
Özge Özpirinçci'den filtresiz paylaşım: Kendini olduğun gibi sev!
'Bu anı daha önce yaşamıştım!' Neden dejavu oluyoruz?
'Bu anı daha önce yaşamıştım!' Neden dejavu oluyoruz?
Diş gıcırdatma neden olur?
Diş gıcırdatma neden olur?
Ünlü şarkıcı yediği pizzadan çıkan şeyi görünce isyan etti: Kafayı...
Ünlü şarkıcı yediği pizzadan çıkan şeyi görünce isyan etti: Kafayı...
Yorumlar