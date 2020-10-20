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Tarçınlı lokmalık kurabiye nasıl yapılır mest eden tat!

Bugün elmaelma.com okuyucuları için uzun süre tazeliğini koruyan enfes tarçınlı lokmalık kurabiye tarifini seçtik. İşte tarçınlı lokmalık kurabiye tarifi...

Tarçınlı lokmalık kurabiye nasıl yapılır mest eden tat!
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Kurabiye çayın yanında tüketmeyi sevdiğimiz tatların başında geliyor. Hele bir de tarçınlı olursa kokusu ve tadıyla her yaştan insanı mest eden bir tat çıkıyor ortaya. Bunun için bizler de ağızda dağılan yapısı, uzun süre tazeliğini koruyan harika bir tarçınlı kurabiye tarifi hazırladık. Lokmalık, ağzı tatlandırmalık, şahane bir tarif! Gelin tarçınlı lokmalık kurabiye nasıl yapılır birlikte bakalım...

Malzemeler:

1/2 çay bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 adet yumurta
150 gram oda sıcaklığında tereyağı
1,5 - 2 su bardağı un

Üzeri için:

3 yemek kaşığı pudra şekeri
1 tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Hamur için gerekli tüm malzemeleri güzelce karıştırıp yoğurun. Hazırladığınız ele yapışmayan yumuşak kıvamlı hamurdan küçük misketler alın ve yuvarlayarak yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın. Önceden alt üst 180 derece ısılılmış fırında yaklaşık 8-12  dakika arası pişirin. Pudra şeker, tarçn ve vanilyayı bir kapta karıştırıp kurabiyelerin üzerine serpiştirin. Ardından servis edin. Afiyetler olsun!

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