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Ahşap tarak kullanmanın faydaları neler saçı besliyor!

Plastik fırçaların yerine ahşap tarak kullanarak saçlarınızı besleyebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte ahşap tarak kullanmanın hiç duymadığınız faydaları!

Ahşap tarak kullanmanın faydaları neler saçı besliyor!
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Hayatımızda geniş yer tutan plastik eşyalardan biri de saçlarımızı taramak için kullandığımız fırça ve taraklar. Ancak saç ve deri sağlığı için plastik taraklardan uzak durmak gerekiyor. Onun yerine ahşap tarak kullanarak saçlarınızı besleyebilir, daha hızlı uzamasına yardımcı olabilirsiniz. Gelin ahşap tarak kullanmanın yararlarına birlikte bakalım...

Saçı besler

Ahşap tarak kullanımı, kafa derisinde bulunan doğal yağların eşit dağılımına yardım eder. Plastik bir tarak, ince dişleri nedeniyle yağları dağıtamayabilir. Öte yandan, ahşap bir tarağın daha geniş dişleri, yağların her köşeye ulaşmasını sağlar. Bununla birlikte ahşap bir tarak kullanmak saç kırılma olasılığını büyük ölçüde azaltır ve sağlıklı, parlak ve kabarık saçlar elde edersiniz.

Saç derisini sağlıklı tutar

Sağlıklı bir kafa derisi sağlıklı saçlar için zemin oluşturur. Ahşap taraklar sağlıklı saç derisi için en doğru tercihtir. Tarakların ahşap dişleri kafa derisine baskı yapar ve akupunktur noktalarını tetikler. Ayrıca kafa derisine masaj yapar. Bütün bunlar artan kan dolaşımıyla sonuçlanır, bu da daha fazla besin verilmesi anlamına gelir ve bu da uzun ve güzel saçlara neden olur.

Saçın uzamasına yardım eder

Uzun ve güzel saçlar istiyorsanız, ahşap bir tarak sizin için en iyi seçimdir. Ahşap tarak saç derisine daha iyi masaj yapabilir ve kan dolaşımını artırır. Kan dolaşımındaki artışla saçlarınız daha fazla besin alır ve hızla uzamaya başlar. 

Saç dökülmesini önlüyor

Saç dökülmesi birçok insanı etkileyen önemli bir sorundur. Ahşap taraklar saç dökülmeniz için de faydalıdır. Ahşaptan yapılmış bir tarak plastiklerden daha iyi kayabilir. Ve tarak sorunsuz geçtiğinde, saç kırılma olasılığı çok daha azdır. Ayrıca bu tip taraklar sürtünmeyi azaltan daha geniş uçlara sahiptir ve saçı harika bir şekilde açar.

Hangi tür ahşap tarağı kullanılmalı?

Sandal ağacı tarağı

Sandal ağacından yapılmış bir tarak, saçın dolaşıklığını gidermek için saç dostu bir araçtır.

Kömürleşmiş ahşap kürek fırçası

Bir başka harika seçenek de kömürleşmiş bir fırça kullanmaktır. Bu tür fırça biraz daha pahalıdır, ancak satın almaya değer. Fırça saçlarınızda hafifçe hareket eder ve saçın zarar görmesini veya kırılmasını önler.

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