Türkiye Güzeli şevval Şahin'in Miami'de çekildiği bikinili pozları olay oldu!

Geçtiğimiz günlerde TV8'de yayınlanan 'Survivor' programına katılmasıyla adını duyuran yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, bu kez Miami pozlarıyla olay oldu.

Sevgiliyle başbaşa Amerika tatili

Sevgilisiyle Amerika, Miami'de tatil yapan 21 yaşındaki güzel, Instagram hesabından yayınladığı mayolu fotoğrafları ile dikkat çekti. Fiziğiyle göz dolduran Şahin'in fotoğrafları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

İkilinin birlikteliği Yiğit Marcus Aral'ın yayınladığı Instagram story'si ile ortaya çıkmıştı.