Seda Sayan'ın koronavirüs için sokağa çıkma yasağı gelmeli paylaşımı Twitter'da TT oldu!

Tüm dünyada 7 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açan koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi herkesi tedirgin etti. Ünlü isimlerden de koronavirüs için alınması gereken önlemlere dair paylaşımlar gecikmedi. Şarkıcı Seda Sayan'ın sosyal medya hesabı Instagram'da yaptığı koronavirüs paylaşımı büyük ilgi toplayarak Twitter trendlerine girdi.

"Sokağa çıkma yasağı gelmeli, faturalar dondurulmalı"

Şarkıcılığın yanı sıra TV8'de yayınlanan Yemekteyiz programının sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sokağa çıkma yasağı getirilmesi gerektiğini söylerken bu süre zarfında esnafların da mağdur edilmemesi gerektiğini söyledi. Sayan, paylaşımda şu sözlere de yer verdi: "İvedi olarak sokağa çıkma yasağı gelmeli... Faturalar, kira ödemeleri, elektrik, su, doğal gaz vb tüm ödemeler dondurulmalı. Geliri olmayan insanların yaşamsal ihtiyaçları karşılanmalı. Şirketlerin, esnafın batmaması için gerekli destekler verilmeli. Bu zor günlerde istiklal mücadelemizde olduğu gibi tartışmaları, kavgaları bir kenara bırakıp devlet, millet kol kola tek yumruk olur tedbirlerimizi alıp bunun da üstesinden geleceğiz Allah'ın izniyle."