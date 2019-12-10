Göz altı morlukları nasıl geçer masaj yapın!

Göz çevresinde kendini gösteren koyu halkalar, şişkinlik, göz altı torbalarından pahalı kremlere para vermeden kurtulmanız mümkün. Birkaç basit önlemle sağlıklı ve canlı bir görünüm elde edebilirsiniz. İşte göz altı morluklarından kurtulmanızı sağlayacak öneriler!

Masaj uygulayın



Göz çevrenize masaj yapmak birçok sorunu önlemenize yardımcı olabilir. Bunun nedeni masajların dolaşımı uyarması ve göz torbaları, koyu halkalar ve ince kırışıklıklar gibi kusurları azaltmaya yardımcı olmasıdır. Göz çevrenize masaj yapmak aşırı sıvıyı boşaltmanın ve şişliği azaltmanın iyi bir yoludur. İlk önce parmaklarınızı biraz nemlendirici ya da yağla nemlendirin. Daha sonra, parmaklarınızın ucuyla cildinizin etrafındaki cilde nazikçe masaj yapın. İki ila üç dakika hafif baskı uygulayın. Yatmadan önce her gece tekrarlayın.

Mutlaka önceliğiniz nemlendirici olsun

Nemlendirilmiş cilt, doğal elastikiyetini koruyarak kırışıklıklar ve göz torbaları riskini azaltır. Doğru nemlendirmenin sağlanması, göz çevrenizdeki cilde bakım yapmanın en iyi yollarından biridir. Bu alan kuruduğunda esnekliğini kaybetmeye başlar ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Bu, cildin nemli kalmasına yardımcı olan yağ bezlerinin bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, tercihen tahriş edici olmayan bileşenlere sahip iyi bir nemlendirici seçmek önemlidir. Ayrıca, normal nemlendiricilere duyarlı olabileceğinden, özellikle göz bölgesi için üretilmiş nemlendiricileri seçmek iyi bir fikirdir.

Uykuya dikkat edin

Dinlenme eksikliği kendini hemen göz çevresinde gösterir. Aslında, iyi bir gece uykusu alamadığınızda, göz torbaları ve koyu halkalar neredeyse anında görünür. Bu nedenle, göz çevrenizdeki cildin bakımını yapmak için, iyi uyumak ve gece en az sekiz saat kesintisiz uyku almak çok önemlidir.

Sağlıklı beslenin

Beslenme cilt sağlığında önemli bir rol oynar. Harici ürünler cildinizin sağlıklı kalmasına yardımcı olsa da, ince kırışıklıklar, koyu halkalar, göz altı torbaları ve diğer sorunları önlemek için yediklerinize dikkat etmelisiniz. A, C ve E vitaminleri ve mineraller, omega-3 yağ asitleri ve amino asitler gibi besinlerin tümü hücre yenilenmesini kolaylaştırır ve cildin sıkı ve nemli kalmasına yardımcı olur. Bu yiyeceklerden alabilirsiniz; kuruyemişler ve tohumlar, taze meyve ve sebzeler, yağsız etler, yağlı balıklar ve zeytinyağı.