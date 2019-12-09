Afrodizyak içeren bitkiler neler ginseng libido arttırıyor!

Bitkiler rahatsızlıkların tedavisinde sıklıkla başvurulan doğal ilaç görevi görüyor. Cinsellikte de bazı bitkiler içerdikleri muazzam faydalar sebebiyle cinsel sorunların tedavisinde yardımına başvurulan şifa kaynakları oluyor. Eski çağlardan beri bu bitkilerin kimi Antik Mısır'da tedavi amaçlı kullanıldı kimiyse Çin tıbbında yerini aldı. Sizin için afrodizyak etkili bazı bitkileri derledik. İşte afrodizyak yararını bilmediğiniz o bitkiler!

Ginseng

Asya kökenli olan ginseng, Çin tıbbında kendisine yer bulmuştur. Birden fazla çeşidi bulunan bitkinin en etkili olanı ise kırmızı renklisi. Kırmızı ginsengin testosteron seviyesini artırdığı söyleniyor. Linidonun yükselmesine yardım eden ginseng aynı zamanda östrojen üretimine de teşvik eder.

Maka turpu

Türkiye’de çok fazla bilinmeyen bir turp türü olan Maka’nın anavatanı Peru’dur. Dünyada ‘Peru’nun Viagrası’ olarak bilinen bu turpun, cinsel aktivite sırasında vücudun ihtiyaç duyduğu dayanıklılık, direnç, enerji ve libidoda adeta patlama yaptığı söylenir.

Safran

Antik çağlardan beri afrodizyak etkisi bilinen safran, cinsel performansı arttırıcı ve sindirimi kolaylaştırıcı bir baharat olarak bilinir.

Arı sütü

Cinsel bezleri geliştiren arı sütü etkilerini kısa bir zamanda ortaya çıkarır.

Yohimbe bitkisi

Zambiya kökenli olan bitki, yohimbe ağacından elde edilir. Ortada kanıtlanan bir çalışma olmasa da bitkiyi kullananların yüzde 50'si cinsel fonksiyonları yeniden kazandırdığını söylüyor. Afrodizyak etkisinin yanı sıra kas ağrılarına ve yorgunluğa iyi geldiği söyleniyor.