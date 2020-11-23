Gözaltı morlukları nasıl geçer argan yağı mucizevi etki gösteriyor!

Gözaltı morlukları birçok kadının kabusu olmuş durumda. Zaman zaman yorgun geçirilmiş bir geceden eser kalan, zaman zaman genetiğe bağlı olarak oluşan bu durum kişiyi olduğundan yorgun ve yaşlı göstermektedir. Evde yapacağınız bazı doğal yöntemler sayesinde gözünüzün altındaki koyu halkalardan kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin argan yağı! Bu konuda tam bir mucizevi etki gösteriyor desek yanlış olmaz. Elmaelma.com olarak sizlere gözdeki koyu halkaları yok etmenin en etkili 3 yolunu araştırdık. İşte yapmanız gerekenler!

Argan yağı mucizevi etki yaratıyor

Argan yağı çok iyi bir nemlendiricidir. Özellikle düzenli olarak kullanıldığında gözdeki koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olmaktadır. Yapmanız gereken tek şey yatmadan önce gözaltlarınıza argan yağı sürmek. Hepsi bu kadar.

Hindistan cevizi yağı kullanın

Gözaltı morluklarını tedavi eden doğal yağlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz hindistan cevizi yağıdır. İyileştirici bir bileşen olan Hindistan cevizi yağı cilt onarımını destekler ve cildinizi besler.

Vee tabiki salatalık

Salatalık gözaltı morlukları tedavisinde en eski yöntemlerden biri de olsa hiç kuşkusuz en etkililerinden. Cildi besleyip nemlendirmesinin yanı sıra koyu halkaları da tedavi ediyor. Yapmanız gereken dilimlenmiş salatalığı en az yarım saat buzdolabında bekletmek ve ardından gözaltılarınıza 5-10 dakika uygulamak. Kısa ama etkili sonuca şaşıracaksınız.