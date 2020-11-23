search menu
search
close

Gözaltı morlukları nasıl geçer argan yağı mucizevi etki gösteriyor!

Argan yağının gözaltı morluklarını tedavi edici özelliği olduğunu duymuş muydunuz? İşte gözaltı morlularını yok etmenin en etkili 3 yolu!

Gözaltı morlukları nasıl geçer argan yağı mucizevi etki gösteriyor!
-A A+

Gözaltı morlukları birçok kadının kabusu olmuş durumda. Zaman zaman yorgun geçirilmiş bir geceden eser kalan, zaman zaman genetiğe bağlı olarak oluşan bu durum kişiyi olduğundan yorgun ve yaşlı göstermektedir. Evde yapacağınız bazı doğal yöntemler sayesinde gözünüzün altındaki koyu halkalardan kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin argan yağı! Bu konuda tam bir mucizevi etki gösteriyor desek yanlış olmaz. Elmaelma.com olarak sizlere gözdeki koyu halkaları yok etmenin en etkili 3 yolunu araştırdık. İşte yapmanız gerekenler! 

Argan yağı mucizevi etki yaratıyor

Argan yağı çok iyi bir nemlendiricidir. Özellikle düzenli olarak kullanıldığında gözdeki koyu halkaların görünümünü azaltmaya yardımcı olmaktadır. Yapmanız gereken tek şey yatmadan önce gözaltlarınıza argan yağı sürmek. Hepsi bu kadar. 

Hindistan cevizi yağı kullanın

Gözaltı morluklarını tedavi eden doğal yağlardan bir tanesi de hiç kuşkusuz hindistan cevizi yağıdır. İyileştirici bir bileşen olan Hindistan cevizi yağı cilt onarımını destekler ve cildinizi besler.

Vee tabiki salatalık

Salatalık gözaltı morlukları tedavisinde en eski yöntemlerden biri de olsa hiç kuşkusuz en etkililerinden. Cildi besleyip nemlendirmesinin yanı sıra koyu halkaları da tedavi ediyor. Yapmanız gereken dilimlenmiş salatalığı en az yarım saat buzdolabında bekletmek ve ardından gözaltılarınıza 5-10 dakika uygulamak. Kısa ama etkili sonuca şaşıracaksınız. 

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Muhteşem bir lezzet: Çıtır balık Muhteşem bir lezzet: Çıtır balık
Yemek
Arap sabununun bu faydasına inanamayacaksınız! Arap sabununun bu faydasına inanamayacaksınız!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Gülşah Saraçoğlu banyoda duş aldığı anları paylaştı! Yorum yağdı!
Gülşah Saraçoğlu banyoda duş aldığı anları paylaştı! Yorum yağdı!
Ebru, evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlattı! Yürek dağladı!
Ebru, evlat acısıyla nasıl başa çıktığını anlattı! Yürek dağladı!
Seren'in son halini gören o hastalığa mı yakalandı diyor!
Seren'in son halini gören o hastalığa mı yakalandı diyor!
Melisa kafa karıştırdı: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim!
Melisa kafa karıştırdı: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim!
Acun Masterchef yarışmacısını attığı küfürlü tweetler nedeniyle kovdu!
Acun Masterchef yarışmacısını attığı küfürlü tweetler nedeniyle kovdu!
Hatice'den bomba estetik çıkışı: Ahlakınıza yaptırdığınız estetikler..
Hatice'den bomba estetik çıkışı: Ahlakınıza yaptırdığınız estetikler..
Önceki Haberler
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı İmirzalıoğlu'nu ağlattı!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı İmirzalıoğlu'nu ağlattı!
Saçınıza sürün, sonuç inanılmaz!
Saçınıza sürün, sonuç inanılmaz!
Kahvaltıda muhteşem lezzet: Muzlu çikolatalı tost tarifi
Kahvaltıda muhteşem lezzet: Muzlu çikolatalı tost tarifi
Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın yüzündeki değişim görenleri şoke etti!
Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın yüzündeki değişim görenleri şoke etti!
Bu hareketi birkaç kere yaparak karın yağlarından kurtulabilirsiniz!
Bu hareketi birkaç kere yaparak karın yağlarından kurtulabilirsiniz!
Bu yöntemle 1 yıl saçınızı kıvırcık yapabilirsiniz!
Bu yöntemle 1 yıl saçınızı kıvırcık yapabilirsiniz!
Şekeri dengeleyen mucize besin!
Şekeri dengeleyen mucize besin!
Tek lokmalık şahane lezzet: Mini köstebek pasta
Tek lokmalık şahane lezzet: Mini köstebek pasta
Yorumlar