Naz Elmas kimdir ünlü oyuncunun yüzündeki değişim görenleri şaşırttı!

Bir döneme damga vuran 'Haziran Gecesi' isimli dizide Havin karakterine can verdikten sonra tanınan ve daha birçok dizide rol alan güzel oyuncu Nas Elmas son haliyle hayranlarını şaşırttı. Ünlü oyuncunun yüzündeki değişiklik dikkat çekti. Takipçileri yorum üzerine yorum yağdırdı.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Güzelliği ve oyunculuğu ile bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Naz Elmas, son paylaşımı ile takipçilerini şaşırttı. Yüzündeki değişimi dikkat çeken oyuncu, acaba estetik mi yaptırdı? sorularının gündeme gelmesine neden oldu. Elmas'ın takipçileri, 'Bu o mu mümkün değil', 'Havin de nekadar guzeldi', Cok degismis, keske daha az birseyler yapsaydı' gibi yorumlar yaptı.

NAZ ELMAS KİMDİR?

Naz Elmas 1983 yılında yılında İstanbul’da doğdu. Elmas, 1.65 metre boyunda ve İkizler burcudur. Genç oyuncunun ablası Aslı Elmas ve üvey kardeşi Açelya Elmas da kendisi gibi oyunculuk yapmaktadır. Naz Elmas ilk proje teklifini henüz üniversitedeyken aldı. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Elmas o dönemde Haziran Gecesi dizisi ile ekrana geldi. Dönemin en popüler isimlerinden Özcan Deniz ile ekrana gelen Elmas daha ilk projesinde büyük hayran kitlesine ulaştı. Ardından Candan Öte, El gibi, Doktorlar, Nefes, Ustura Kemal, Güzel Çirkin, Bizim Hikaye gibi birçok TV dizisiyle ekrana geldi. Naz Elmas bugünlerde yeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ekranlarda…