Karın bölgesini sıkılaştıran hareketler neler 'Crunch' ile fit görünün!

Vücudun en zor yağ yakan yerlerinden biri de karın bölgesidir. Birçoğumuzun şikayetçi olduğu karın yağlarından kurtulmak için egzersiz ve çeşitli diyetler yapıyoruz fakat istenilen sonucu yinede elde edemioyruz! Ancak oldukça inatçı olan karın yaplarından kısa sürede kurtulmanızı sağlayacak bir haberimiz var! Crunch egzersizini 2 veya 3 gün aralıklarla yaparak karın yağlarınızı yakabilirsiniz! Crunch nasıl yapılır? Karın yağlarından kurtulmak için hangi egzersiz yapılır? gibi sorularınızın yanıtı!

Crunch hareketi nedir?

Sıkı ve yağsız bir karna sahip olmak hepimizin hayal ettiği durumlardan biridir. Her ne kadar karın yağlarını yakmak zor olsa da imkansız değildir. Fit ve yağsız bir karın için elmaelma.com olarak egzersizler arasında oldukça etkili olan crunch harekerinin nasıl yapıldığını sizler için bir araya getirdik!

Karın bölgesini sıkılaştırır

Karın bölgeniz çok fazla harekete maruz kalmadığı için başlarda hamlayabilir ve hafif kas ağrıları hissedebilirsiniz. Ancak bu ağrılar düzenli olarak yapılan bu egzersizlerden sonra değişime alışarak ağrılarınız hafifleyecektir.

Crunch hareketi nasıl yapılır?

İlk olarak düz bir zemine sırt üstü uzanın daha sonra yatın ve dizlerinizi omuz hizasında açatak kırın. Ayaklarınızı tam basmak yerine topuklarınızın üzerinde duracak şekilde kaldırın. Daha sonra ellerinizi başınızın altında kürek kemiklerinizin havaya kalkacağı şekilde doğrulun. Bu hareketi yaparken kemiklerin tamamen havada durması ve ayakların yerden kalkmasıdır.

Crunch neye iyi gelir?

Vücutta eritmesi ve sıkılaştırması oldukça zor olan karın bölgesini sıkılaştırmaya yardımcı olmakla beraber karın bölgesindeki yağları kasa dönüştürmektedir. Kasları hareketlendiren ve en iyi çalıştıran hareket crunch hareketidir. Vücuda fit bir görünüm kazandırmak için oldukça en etkili hareketti.