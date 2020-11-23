Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının öyküsü Kenan İmizalıoğlu'nu ağlattı!

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasının bu haftaki konuğu Serdar Bey, hayat hikayesi ile hem izleyenleri hem de programı sunan Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı. Serdar Bey'in başından geçen talihsiz olay herkesi derinden etkiledi. Programın 1980 doğumlu, aslen Adanalı olan ve yarışmaya Kocaeli’den katılan Serdar Mete, 34 yaşındayken geçirdiği bir kaza sonucu hafızasını kaybediyor ve şu anda sadece kazadan sonraki 6 yılını hatırlıyor. Tıbbi mümessil olarak çalışma hayatına devam eden Serdar Mete, yarışmada ödül kazanırsa bu parayı çocuklarının eğitim hayatı için kullanmak istiyor.

KENAN İMİRZALIOĞLU'NU AĞLATTI

Serdar Bey'in trafik kazası sonucu hafızasını kısa bir süre kaybettiğini anlatan eşi karşısında Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.

Serdar Bey açıklamasında "Kazadan sonra kimseyi hatırlamadım. Çocuğumu getirdiler oğlum beni görür görmez üzerime atladı ama 'bu çocuğu götürün tanımıyorum' dedim. Alışmak zorundasın ama pes etmedim. Oğlumla şimdi eskisi gibiyiz" dedi. İmirzalıoğlu açıklamasında "Çok güzel anlattınız. Fakat o uyuduğunu zannederken ben uyumuyordum sözü... Eşinizin vefası emekleri gerçekten çok belli. Aile olmak ne kadar önemli. Burada görüyoruz ki siz o aileyi ayakta tutmuşsunuz."