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Karanfilin saça faydaları neler yeni saç oluşumunu hızlandırıyor!

Hoş kokusuyla mutfaklarımızın vazgeçilmez baharatı olan karanfilin yeni saç oluşumunu hızlandırdığını biliyor muydunuz? İşte karanfilin 5 önemli faydası!

Karanfilin saça faydaları neler yeni saç oluşumunu hızlandırıyor!
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Hoş kokusuyla ve mayhoş tadıyla mutfaklarımızın vazgeçilmez baharatı karanfilin saçlara ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Yeni saç oluşumunu hızlandırmasından tutun da saç diplerini güçlendirmesine kadar pek çok faydası olan karanfilin bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. İşte karanfilin 5 önemli faydası! 

Yeni saç oluşumunu hızlandırıyor 

Karanfilin antibakteriyel özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde saç diplerinin hava almasını sağlar bu da yeni saç oluşumunu hızlandırır. Bunun yanı sıra karanfil saçlarınızın hızlı uzamasına da yardımcı olmaktadır. Özellikle düzenli olarak bakım yapıldığında dökülen saçlarınızın yenisinin çıktığını ve dahası çok çabuk uzatığını fark edebilirsiniz. 

Saçtaki elektriklenmeyi önlüyor

Kuaförden yeni çıkmış gibi pürüzsüz bir saçınız olsun istiyorsanız, gönül rahatlığıyla karanfil bakımını uygulayabilirsiniz. Yıpranmış ve kırılmış saçları onarma konusunda karanfil çok etkili bir baharattır. Yapmanız gereken şey saçlarınızı çok yüksek ısıdan korumak ve düzenli olarak karanfil kürü uygulamak hepsi bu kadar. 

Saç köklerini güçlendiriyor

Sağlıklı saçların ilk koşulu hiç kuşkusuz güçlü saç kökleridir. Eğer saç kökleriniz yeteri kadar güçlü değilse ne yaparsanız yapın saçınıza fayda etmez. Bu nedenle ilk iş olarak saç köklerinizi güçlendirmelisiniz. işte tam da bu noktada karanfil hayat kurtarıyor. Saç derisinde oluşan kaşıntı ve kepek gibi deri sorunlarını da ortadan kaldıran karanfil kürü ile saç köklerinizi güçlendireceksiniz. 

Karanfil kürü nasıl uygulanır? 

1 su bardağı kadar suyu kaynatın. İçine 10-15 tane karanfil atın. Karşımı kapağı kapalı bir kavanozda 15 dakika demlenmeye bırakın. Hazırladığınız karanfil suyunu boş bir spreyli şişeye doldurup saç derinize uygulayabilirsiniz. Karanfil suyunu saçınıza sıktıktan sonra saçınızı yıkmaya gerek yok, ancak yine de rahatsız olursanız 2-3 saat sonra sadece su ile durulama yapabilirsiniz. Bu uygulamayı gece yatmadan önce yaparsanız, karanfil suyu saç derinize iyice nüfuz eder. Haftada 1 yapacağınız bu kür sayesinde saçlarınızdaki değişime inanamayacaksınız. 

 

 

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