Muzlu çikolatalı tost nasıl yapılır enfes bir lezzet!

Aynı kahvaltı sofrasına oturmaktan sıkıldınız mı? Değişik lezzetler mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz! Hem çabucak hazırlayacağınız hem de tadına doyum olmaz bir tarifle karşınızdayız. Muz ve çikolatanın eşsiz uyumuna hayran bir kez daha hayran kalacaksınız. İşte muzlu çokolatalı tost tarifi.

Malzemeler:

4 dilim tost ekmeği

1 yemek kaşığı tereyağı

80 gram bitter çikolata

1 adet muz

Hazırlanışı:

Tost ekmeği dilimlerinin bir tarafını tereyağı ile yağlayın.Yağlanmış ekmek dilimlerini teflon ve kızgın bir tavada, orta ateşte altın sarısı renk alana kadar kızartın.Muzu kalın dilimler halinde kesin. Tereyağı ile bir parça kızarttığınız ekmek dilimlerini mutfak tezgahı üzerine alın.İki adet kızarmış ekmek diliminin üzerine öncelikle bitter çikolata parçalarını ardından muz dilimlerini yerleştirin. Kalan ekmek dilimlerini üzerlerine kapatın.Hazır durumda olan tostları, çikolatanın tamamen erimesi için tost makinasında basın. Ilındıktan sonra üzerine pudra şekeri eleyin ve bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.