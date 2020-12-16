İkinci el alışverişte dikkat edilmesi gerekenler orijinalliğinden emin olun!

İkinci el alışveriş, bu konuda yoğunlaşan sosyal medya uygulamaları sayesinde son dönemde yükselişe geçti. Karantinadayken çok fazla para harcamak istemeyenler için alışverişin ekonomik halini sunan ikinci el alışverişte dikkat etmeniz gereken bazı noktaları sıraladık.

Orijinalliklerinden emin olun

İkinci el alışveriş yaparken eğer tercihinizi bazı markaların ikinci el ürünlerinden yana kullanacaksanız temkinli olmanızda fayda var. Özellikle internetten yapılan alışverişlerde ürünü yalnızca fotoğraftan gördüğünüz için orijinalliğinden emin olamayabilirsiniz. Bunun garantisini alabilmek için satın alacağınız bazı sitelerde bu ürünlere yönelik uzmanlar var, onlara ürünü gösterdikten sonra satın almanız... Veya satan kişiden ürünlerin barkodunun yer aldığı etiketlerin fotoğraflarını çekmesini de rica edebilirsiniz.

Nasıl kullanıldığına dikkat edin

Rengi solmuş, lekelenmiş veya söküğü olan bir kıyafeti almayın. Az kullanılmış veya kullanılmamış kıyafetleri tercih etmeye özen gösterin. Gerekirse aklınıza takılan soruları satıcıya danışın, ek fotoğraf rica edin.

Modasının geçmeyeceğinden emin olun

Belirli bir desenin veya akımın moda olduğu zamanlarda yapacağınız ikinci el alışverişi pek de verimli olmayabilir. Her dönemde giyeceğiniz ve demode olmayan parçaları tercih etmeye özen gösterin. Modasının yeniden geleceğini bekleyerek vakit geçirmenize hiç gerek yok.

Bedeninize uyacağından emin olduktan sonra alın

Kafanızda soru işaretleri varsa almayın. "Şurası nasıl durur acaba?" dediğiniz ikinci el bir kıyafeti almamalısınız. Eğer deneme imkanınız varsa bu sizin için çok iyi olur ama eğer deneyemiyorsanız hiç bu riski alıp paranızı çöpe atmayın.