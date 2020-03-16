ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip etmesi olay oldu

Eski cinsel içerikli film yıldızı olan ve şuan kendisine ait şirketi bulunan Sara Jay'ın, ABD Eski Başkanı Brack Obama tarafından takip edilmesinin fark edilmesi üzerine sosyal medya kullanıcıları, ABD başkanının neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğu sorusunu sormaya başladılar. Bazı kullanıcılar Obama'nın Sara'nın oyunculuk yeteneğini beğendiği için kendisini takibe aldığını söylediler. Obama'nın eşinin bu olaya nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Oyunculuğunu beğendiği için takip ettiği iddia edildi

Bazı kullanıcılar ise Obama'nın Sara'nın oyunculuk yeteneğini beğendiği için kendisini takibe aldığını söylediler. Yetişkin film yıldızı Sara, Obama'nın kendisini neden takip ettiği ile ilgili olarak Obama'nın muhtemelen kendisini oyunculuk ve senaryo yazma ve yönetmenlik nedeniyle beğenmiş olabileceğini söyledi.

Michelle Obama'nın ne tepki vereceği merak konusu oldu

ABD eski başkanının eşini bu olaya nasıl bir tepki vereceği ise kullanıcılar arasında merak konusu oldu.





