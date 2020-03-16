Tuğba Ekinci kimdir sevgilisinin arabasına zarar veren Ece Erken'e destek verdi!

Şarkıcı Tuğba Ekinci, Ece Erken'in sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntülerin sosyal medyanın gündemine düşmesinin ardından bomba açıklamalarda bulundu. Ekinci, Ece Erken'e destek verdi. Ünlü şarkıcı, ''benim arkadaşım delikanlı gibi kırıp dökmüş ne var yani..." diyerek açıklamalarıyla herkesi şoke etti.

''Güzelim kadınlar bunun neyine giderler''

Tuğba Ekinci, sunucu Defne Samyeli'den ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşayan komedyen Cem Yılmaz'ı "Güzelim kadınlar bunun neyine giderler? Yüzü alkolden kırmızı turşu olmuş" diyerek eleştirmişti.

''Delikanlı gibi kırıp dökmüş ne var yani''

Ekinci gündemden geri kalmadı ve bu sefer de evli avukat ŞafakMahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını açıklayan sunucu Ece Erken'e destek verdi. Erken geçtiğimiz günlerde aldatılan eş Benan Mahmutyazıcıoğlu’nun evinin önüne gelerek arabasına zarar vermiş ve ardından da Beyaz TV'deki programdan istifa etmişti.Ece Erken'e eleştiriler yağarken Tuğba Ekinci ünlü isme şu sözlerle destek çıktı: "Ece Erken dünya tatlısı insandır arada olur öyle aşk hikayeleri bence karşı taraf daha tehlikeli ikisi de gururlu olduklarına eminler mi benim arkadaşım delikanlı gibi kırıp dökmüş ne var yani..."

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz haftalarda Şafak Mahmutyazcıoğlu ile ilişkisini itiraf eden Ece, sevgilisinin 9 ay önce boşanma kararı aldığını ve eşiyle ayrı evlerde yaşamaya başladığını söyledi. Ancak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun 15 yıldır evli olduğu Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun yaklaşık 4 ay önce Instagram hesabından eşiyle sarmaş dolaş fotoğraflarını paylaştığı ortaya çıktı. İlişkisiyle gündemden düşmeyen Ece Erken'in son olarak sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını kırdığı görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Erken'in araçlara zarar verdiği videoları Instagram hesabından paylaşan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Erken hakkında tedbir kararı aldırdı.

Tuğba Ekinci kimdir?

Tuğba Ekinci, 9 Haziran 1977, Kars Türk pop müzik şarkıcısı.Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında 'Karadağlar'ın Gülali'si İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.