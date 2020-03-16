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Siyah noktalar için maske tarifleri neler kısa sürede kurtulun!

Hemen hemen çoğu insanın kabusu olan siyah noktalardan evde uygulayacağınız birkaç basit maskeyle kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte yapmanız gerekenler

Siyah noktalar için maske tarifleri neler kısa sürede kurtulun!
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Siyah noktalar çoğumuzun kabusu olmuş durumda. Bazen ne yaparsak yapalım kurtulamayacağımızı düşündüğümüz bu kirlerden aslında pratik ve kolay bir şekilde kurtulmamız mümkün. Üstelik her evde bulunan malzemelerle. Peki genellikle ilk olarak burunda görülüp daha sonra burnun iki yanına doğru yayılan siyah noktalardan nasıl kurtulabiliriz? Elmaelma.com olarak sizlere siyah noktalardan kurtulmak için evde hazırlayabileceğiniz maske tariflerini araştırdık. İşte yapmanız gerekenler! 

Limon-Tuz Makesi

Malzemeler:1 limon 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı 

Hazırlanışı:

Yarım limonu, 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı yoğurt ve 1 tatlı kaşığı balla karıştırarak yüzünüze sürün. Parmak uçlarınızla çok fazla bastırmadan dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika kadar masaj yaparak sürdükten sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayabilirsiniz.

Zerdeçal ve Nane Makesi 

 Malzemeler: 2 çay kaşığı kuru nane, 1 avuç taze nane yaprağı ve toz zerdeçal Bu maskeyi hazırlamak için önce 2 çay kaşığı kuru nane veya 1 avuç taze nane yaprağıyla çay hazırlayın. Daha sonra bu çaydan bir miktar toz zerdeçala ekleyin. Karışım yoğun bir krem kıvamında olmalı. Maskeyi yüzünüze sürdükten sonra 10-15 dakika bekletin ve ılık suyla yıkayın.

Karbonat Maskesi

Siyah noktalar için önerilen karbonat maskesi yapımı en kolay maskelerden biri. Bir miktar karbonatı yoğun kıvama gelinceye kadar suyla karıştırın. Karışımı siyah noktaların en çok görüldüğü bölgelere parmak uçlarınızla sürdükten sonra kuruyana kadar bekleyin. Karbonat maskesi gözenekleri dolduran fazla yağı alır ve ölü cilt hücrelerini temizler. Ancak çok sık kullanırsanız cildinizi kurutabilir.

 

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