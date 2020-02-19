Kuru ciltler için maske tarifleri neleryoğurtlu muz maskesi tam bir mucize!

Sadece birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu maske tairfleri cildiniz için adeta kurtarıcınız olacak. Oldukça pratik ve ekonomik olan bu maske tarifleri özellikle kuru ciltlere sahip olan kadınlar için vazgeçilmez nitelikte. Peki kuru ciltler için maske tarifleri neler? Gelin hep birlikte öğrenelim. İşte yapmanız gerekenler!

KURU CİLTLER İÇİN MASKE TARİFLERİ

Yulaf - Elma Maskesi

1 adet elma , 3 yemek kaşığı yulaf , 1 yemek kaşığı bal , 1 yemek kaşığı yoğurt

HAZIRLANIŞI:

Elmayı rendeleyip yulafla karıştırdıktan sonra çok az suda pişirin. İlk sıcaklığını attıktan sonra 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyip güzelce karıştırın. Temizlenmiş cildinize gözaltları hariç tüm yüzünüze uygulayın. 20 dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.

Yoğurtlu Muz Maskesi

1 adet muz , 3 yemek kaşığı yoğurt , 1 yemek kaşığı bal

HAZIRLANIŞI

Muzu çatal yardımıyla ezdikten sonra yoğurt ve bal ile karıştırın. Temizlenmiş cildinize uygulayarak kuruyana kadar bekleyin. Yaklaşık 15-20 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Kuruduktan sonra ılık su ile durulayın.