Kolay pizza nasıl yapılır incecik hamuruyla mest edecek!

Harika bir pizza yemek için lüks bir restorana gitmenize gerek yok. Evde kendi imkanlarınızla ve kolayca açabileceğiniz ince hamuruyla pratik bir pizza yapabilirsiniz. İncecik hamuru, domates sosu ve enfes malzemeleriyle sizi büyüleyecek bir pratik pizza tarifi hazırladık. İşte kolay pizza için gerekli malzemeler ve hazırlanışı!

Pizza hamuru için:

4-5 bardak un

2 kaşık kuru maya

Yarım kaşık tuz

2 bardak ılık su

1 yumurta

1 bardak yoğurt

1 çay bardağı süt

3-4 kaşık zeytinyağı

Alabildiğine un

Üzeri için:

Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri

Sucuk, mantar, zeytin ve istediğiniz her türlü malzeme

Domates sosu için:

2 kaşık domates salçası veya kahvaltılık salça

1 kase ılık su

2 diş sarımsak

Baharatlar

Nasıl yapılır?

Evde pizza yaparken hamurunu da kendiniz yaparsanız çok güzel olur. İnce hamur için ise bu tarifi denemelisiniz. Hamur malzemelerini karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin. Üzerini streç film ile kapatıp 15-20 dakika dinlendirin. Mayalanan hamurunuzu tezgahın üzerine un serptikten sonra elinizele bastırarak açın. Pizza hamurunu açarken elinize unlamayı unutmayın.

Pizza hamurunu tepsi boyutlarında açtıktan sonra tepsiyi yağlayıp yerleştirin. Çatal ile pizza hamurunu birkaç yerinden delin. Bu sayede kabarmayacak, her yanı eşit pişecek ve ince olacaktır. Üzerine pizza sosunun malzemelerini karıştırarak elde ettiğiniz karışımı iyice sürün. En üste ise pizza malzemelerini yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-30 dakika peynirler kızarıncaya kadar pişirin. Şimdiden afiyet olsun...