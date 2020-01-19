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'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un yatak odası paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine toplayan Irina Morozyuk, bu defa yaptığı yatak odası paylaşımlarıyla takipçilerini mest etti.

'Süper Yenge' Irina Morozyuk'un yatak odası paylaşımı sosyal medyayı salladı!
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Son dönemde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yaptığı cesur pozlarla adından söz ettiren "süper yenge" lakaplı Irina Morozyuk, son paylaşımlarıyla yine dikkatleri üzerine topladı. Instagram hesabından oldukça cesur pozlar veren Ukraynalı güzel, yine çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Beğeni yağmuruna tutuldu

Sosyal medya uygulaması Instagram'da 49 bin takipçisi bulunan Morozyuk, yatak odasında çekilmiş cesur pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Morozyuk'un söz konusu paylaşımları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Kırmızı iç çamaşırlı yeni yıl pozu olay olmuştu

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Irina Morozyuk, yeni yıla özel kırmızı iç çamaşırlı pozunu paylaşınca sosyal medya resmen sallandı. Morozyuk'un bu paylaşımı da binlerce beğeni ve yorum almıştı.

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