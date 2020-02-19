Tuana Türkay kimdir siber zorbalara karşı savaş açtı!

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay, internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını avukatı Meltem Banko aracılığıyla duyurdu.

Avukatı sosyal medyadan duyurdu

Tuvana Türkay'ınavukatı Meltem Banko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "An itibariyle kıymetli müvekkilim Tuvana Türkay ile dava açacağımız şahısları tespit ediyoruz" mesajını paylaştı. Banko sonrasındaki mesajında ise, "Linç kültürünün son versiyonu olan dijital şiddete sessiz kalanlar bir gün bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Avukatı kadınlara destek çağrısında bulundu

Maruz kaldığı siber zorbalıkla ilgili yasal yollara başvuran Tuvana Türkay'ın avukatı Banko, "Kadına Karşı DİJİTAL ŞİDDETE hayır!" mesajıyla Tuvana Turkay'a destek olunması çağrısı yaptı.

Tuana Türkay kimdir?

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

Kaynak: Haberler.com