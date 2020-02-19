search menu
search
close

Tuana Türkay kimdir siber zorbalara karşı savaş açtı!

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay, internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Tuana Türkay kimdir siber zorbalara karşı savaş açtı!
-A A+

Başarılı oyuncu Tuvana Türkay, internet üzerinden kendisine yönelik gerçekleştirilen hukuka aykırı söylemlerle ilgili hukuki yollara başvuracağını avukatı Meltem Banko aracılığıyla duyurdu.

Avukatı sosyal medyadan duyurdu 

Tuvana Türkay'ınavukatı Meltem Banko sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "An itibariyle kıymetli müvekkilim Tuvana Türkay ile dava açacağımız şahısları tespit ediyoruz" mesajını paylaştı. Banko sonrasındaki mesajında ise, "Linç kültürünün son versiyonu olan dijital şiddete sessiz kalanlar bir gün bunun bedelini çok ağır ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

Avukatı kadınlara destek çağrısında bulundu 

Maruz kaldığı siber zorbalıkla ilgili yasal yollara başvuran Tuvana Türkay'ın avukatı Banko, "Kadına Karşı DİJİTAL ŞİDDETE hayır!" mesajıyla Tuvana Turkay'a destek olunması çağrısı yaptı.

Tuana Türkay kimdir? 

1990 yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olarak İstanbul'da doğan Tuvana Türkay, önce İstanbul Güneş Koleji'ni bitirdikten sonra eğitimine Beykent Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünde devam etmiştir.2009'da yayınlanmaya başlayan Ayrılık dizisinde Kevok karakterini, 2011-2012 yıllarında ise Yer Gök Aşk dizisinde Bade Palalı karakterini canlandırmıştır.

2014-2015 yılında Kara Para Aşk dizisinde Bahar Çınar karakterini canlandırmıştır .Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılıkla da ilgilenen Türkay, 2015 yılında Enbe Orkestrası'nın albümünde sözü müziği kendisine ait olan Ara Ne Olursun isimli parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Daha sonra Mustafa Ceceli aranjörlüğünde "tuana" şarkısını coverlamıştır Ayrıca şarkı sözü ve beste de yapmaktadır.9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

Kaynak: Haberler.com

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü çift hızlı çıktı! Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü çift hızlı çıktı!
Magazin
Kuru ciltler için şahane maske önerileri! Kuru ciltler için şahane maske önerileri!
Cilt Bakımı
En Güncel Galeriler
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Ünlü mankenden taciz itirafı: ‘Beni 6 erkekle…’
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Bu işe giren yaşadı! Hem gezecek hem de 185 lira maaş alacak!
Bu işe giren yaşadı! Hem gezecek hem de 185 lira maaş alacak!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Önceki Haberler
3 adam neden ayrıldı! İbrahim Büyükak'tan bomba açıklama!
3 adam neden ayrıldı! İbrahim Büyükak'tan bomba açıklama!
Aşklarını sosyal medyaya taşıdılar! Cem'den Serenay'a bomba yorum!
Aşklarını sosyal medyaya taşıdılar! Cem'den Serenay'a bomba yorum!
Kahvaltılarınıza renk katın: Süt kaymağı tarifi
Kahvaltılarınıza renk katın: Süt kaymağı tarifi
Demet'i hiç böyle görmediniz! 30 senelik fotoğrafı paylaştı!
Demet'i hiç böyle görmediniz! 30 senelik fotoğrafı paylaştı!
Sekste orgazma ulaşmanın 8 kolay yolu!
Sekste orgazma ulaşmanın 8 kolay yolu!
Kışın en güzel lezzeti: Kakaolu balkabaklı muffin
Kışın en güzel lezzeti: Kakaolu balkabaklı muffin
Mest eden tat: Kolay pizza tarifi
Mest eden tat: Kolay pizza tarifi
Düğün gününü eğlenlenceli hale getirme tüyoları!
Düğün gününü eğlenlenceli hale getirme tüyoları!
Yorumlar