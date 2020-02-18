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Demet Akalın'ın 30 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Demet Akalın, 30 yıl önceki fotoğrafıyla sosyal medyaya damga vurdu. Şarkıcıya binlerce beğeni ve yorum geldi.

Demet Akalın'ın 30 yıl önce çekilmiş fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu!
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Sosyal medyada yaptığı çıkışlarla sık sık gündeme gelen popçu Demet Akalın, son paylaşımıyla herkesi geçmişe götürdü. Akalın, 30 yıl önce mankenlik yaptığı dönemde çekilen fotoğrafını hayranlarının beğenisine sundu.

"Yıl 1990, yer İskenderun"

Şarkıcı, gelinlikli olduğu görülen fotoğrafı, "Yıl 1990... Yer: İskenderun" notuyla paylaştı. Akalın'ın bu pozuna kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağarken, hayat arkadaşı Okan Kurt da "Beyaz Gelinliği giymiş üstüne, ne güzel yakışmış esmer tenine" yorumunda bulundu. 

 

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