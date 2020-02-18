Kakaolu balkabaklı muffin nasıl yapılır bu tada bayılacaksınız!

Hep aynı kek tariflerini yapmaktan sıkıldıysanız bu tarif tatlılarınız için iyi bir alternatif. Kakaolu balkabaklı muffin, yumuşacık yapısı kakao, balkabağı ve tarçının eşsiz uyumuyla bayılacağınız bir tarif olacak. Peki kakaolu balkabaklı muffin nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Bu soruların yanıtları içeriğimizde!

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

200 gram balkabağı püresi

1 çay kaşığı tarçın

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çorba kaşığı kakao

Kreması için:

200 gr balkabağı püresi

1 paket krem şanti

1 su bardağı soğuk süt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Üzeri için:

Toz tarçın

Nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabında yumurtaları ve şekeri iyice çırpın. Sütü ve sıvı yağı da ekleyip karıştırmaya devam edin. Elenmiş unu, tarçını ve kabartma tozunu ilave edip iyice karıştırın. Karışımı ikiye ayırıp diğer yarısına balkabağı püresini ekleyin. Her iki hamurdan birer kaşık alarak muffin kalıplarının dörtte üçü dolacak şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alıp tel ızgara üzerinde soğutun.

Kreması için, krem şantiyi soğuk sütle iyice çırpın. Balkabağı püresi ile pudra şekerini ekleyip iyice karıştırın. Muffinler pişene kadar buzdolabında bekletin. Kremayı sıkma torbasına aktarın. Kek soğuyunca üzerine balkabaklı kremadan sıkıp tarçın serperek servis yapın. Afiyet olsun!