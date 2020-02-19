Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz birlikteliği magazin gündemine bomba gibi düştü. Yılmaz ve Sarıkaya beraberliklerini sosyal medyada da ilan ettiler. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla sosyal medyada kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Serenay'a yaptığı yorum gündem oldu

Atina'daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti. Çift şimdi de aşklarını sosyal medyaya taşıdı. Cem Yılmaz, sevgilisinin son paylaşımına gül ve ay emojisi koydu. Yılmaz'ın bu yorumu sosyal medyada gündem oldu. Paylaşımına beğeni yağdı.

Ne olmuştu?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti, Çiftin iki hafta önce Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.