Orgazm olmanın kolay yolu nedir birbirinize en yakın pozisyonu deneyin!

Sağlıklı ve mutlu bir birliktelik için cinsellik oldukça önemli. Cinsel ilişki sırasında orgazm olamamak çoğu kadının sahip olduğu bir sorun. Sorununuzun kaynağına inerek ve yapacağınız küçük değişikliklerle kolay bir şekilde orgazma ulaşmanız mümkün. İşte sekste orgazma ulaşmanın 8 yolu!

Cinsel ilişki öncesi meditasyon

Cinsel ilişki sırasında konsantrasyonun bozulması çok normaldir. Ancak konsantrasyonunuzu bozan her şeyden kurtulmasınız. Bu noktada partnerinizle sevişmeden önce meditasyon yapmak ruhuna iyi gelecek ve hazır

Ön sevişmeyi atlamayın

Cinsel ilişkide ön sevişme kadın için oldukça büyük önem taşır. Bu noktada ön sevişmede nelerden keyif aldığını partnerinizle paylaşın ve bu kısmı uzun tutmalısınız.

En yakın pozisyonda sevişin

Orgazma en yakın pozisyonda sevişin. Mesela orgazma yaklaştığınızı hissettiğinizde o pozisyona geçebilirsiniz.

Düzenli olarak mastürbasyon yapın

Mastürbasyonu düzenli olarak yapmak hem deneyim kazanmanızı hem de bu alanda kendinizi, vücudunuzutanımanızı sağlar.

Cinsel ilişkide mutlaka korunun

İlişkiye korunarak girin. Böylece aklınızda sizi rahatsız eden soru işaretleri olmaz ve kendinizi akışa bırakabilirsiniz.

Cinsel isteğinizin arttığı dönemleri unutmayın

Cinsel isteğinizin çok yoğun olduğu şu iki dönemi asla kaçırmayın: Regl döneminden hemen önceki hafta ve yumurtlama dönemi. Bu iki dönem sevişme sırasında daha rahat hissetmenizi sağlayacak.

Partnerinizle iletişime geçin

Cinsel ilişki sırasında neyden rahatsızlık duyuyorsanız bunu mutlaka partnerinizle paylaşın. Örneğin, ışık sizirahatsız ediyorsa kapatın, partnerinizin sözleri modunuzu düşürüyorsa uyarın. Yani bulunduğunuz rtamı kendinize göre ayarlayın.

En yakın pozisyonda sevişin

Orgazma en yakın pozisyonda sevişin. Mesela orgazma yaklaştığınızı hissettiğinizde o pozisyona geçebilirsiniz.