Vajina kararması için ne yapmalı pamuklu iç çamaşırlarından şaşmayın!

Her kadının korkulu rüyası vajina kararmasına giydiğiniz iç çamaşının neden olabileceğini biliyor muydunuz? Naylon gibi nefes aldırmayan sentetik materyallerden üretilen iç çamaşırlarını giymek terleme sorununa yol açarak vajina kararmalarına neden oluyor. Peki vajina kararmasını önlemek için neler yapılabilir? İşte vajina kararmasını önlemenin basit adımları...

Ağda, jilet kullanımı ve aşırı terleme nedenleri

Vajina kararmasına neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlar; ağda, jilet kullanımı, yanlış epilasyon aletleri, aşırı terleme gibi şeylerden kaynaklanmaktadır. Bazen de vajinada olan kararmalar doğuştan olabilir. Özellikle teni esmer olan kişilerin genellikle bikini bölgesi koyu renklidir.

Hamilelik döneminde hormonlar kararmaya yol açıyor

Vajina bölgesinde ortaya çıkan kararmalar hormonal değişikliklerden de kaynaklı olabilmektedir. Özellikle hamilelik döneminde bu değişim gözle görülür bir hal almaktadır. Bu dönemde östrojen hormonunun fazla salgılanması gerek vajina da gerek koltuk altı bölgesinde kararmalara sebebiyet vermektedir.

Pamuklu iç çamaşırları seçin

Özellikle vajinada ortaya çıkan terlemeler sonucunda oluşan kararmalarla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız iç çamaşırı seçimine özen göstermelisiniz. Terleten çamaşırlar seçmek yerine sağlıklı terletmeyen, pamuklu iç çamaşırlarını tercih edin.

Vajina beyazlatma yöntemleri neler?

Vajinayı beyazlatmak için bazı yöntemlerde bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi lazer ile vajina beyazlatmadır. Bu işlem toplam olarak 25 dakika sürmektedir. Ağrı ya da sızı olmaması için vajina bölgesine anestezik bir krem sürülmektedir. Tıbbi yöntemlerden uzak durmak istiyorsanız doğal yolları da deneyebilirsiniz.

Portakal yöntemi

Portakalın kabuklarını ezin ve bir miktar yoğurtla karıştırın. Bikini bölgesi( vajina) kararması olan bölgeye belirli aralıklarla uygulayın.

Salatalık

Limonun suyunu ve salatanın suyunu sıkın. İki suyuda birbirine karıştırın. Daha sonra bu bölgeye karışımı sürün ve 15 dk bekletin.

Limon suyu ile vajina beyazlatma

Limon suyu ile bir miktar lor peynirini karıştırın. Bikini bölgenize(vajina) karışımı uygulayın. Rengi açılana kadar belirli aralıklarla tekrarlayın.