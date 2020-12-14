Kahvaltılık çikolata tarifi yemelere doyamayacaksınız!

Kahvaltılık çikolata nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Sıcacık kızarmış ekmeklerin üzerine süreceğiniz ev yapımı çikolataya bayılacaksınız. Üstelik hazırlanışı da oldukça basit. Peki kahvaltılık çikolata nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER:

1,5 su bardağı çiğ fındık

3 yemek kaşığı kakao

350 gram sütlü çikolata

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı(ya da sıvı yağ)

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI:

Çiğ fındıklarınızı pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinin üzerine alın. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verin.Yaklaşık 10 dakika fındıklarınıız fırında kavurun. Dilerseniz bu işlemi tavada da yapabilirsiniz.Ardından temiz bir bezin içerisine fındıklarınızı aktarın ve sürterek, henüz sıcak bir haldeyken kabuklarının çıkmasını sağlayın.Ardından fındıklarınızı bir robotuzun içerisine aktarın ve fındık ezmesi kıvamına gelene kadar, ara ara durdurup karıştırarak çekin.Kıvama gelen fındıklarınızın üzerine kakao, pudra şekeri ve yağ ilave edin. Tekrar tüm malzemeler karışana kadar robotunuzu karıştırın.Çikolatanızı mikrodalga da ya da benmari usulü bir şekilde eritin. Erittikten sonra robotun içerisine aktarıp biraz daha çalıştırın.Kahvaltılık çikolatanız hazır! Temiz bir kavanoza aktararak tüketebilirsiniz. Afiyetler olsun.