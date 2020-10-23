Domatesli kiş nasıl yapılır kahvaltıdan kalkmak istemeyeceksiniz!

Domatesli kiş nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Kahvaltı sofralarında yeni bir lezzet arayanlardan mısınız? Doğru yerdesiniz! Elmaelma.com olarak sizlere şahane bir tarif hazırladık. Domatesli kişi daha önce hiç duymuş muydunuz? Sofradan tıka basa kalkmak isteyenler için harika bir öneri olacak bu tarife hayran kalacaksınız.

Malzemeler:

Kiş hamuru için:

180 gramun

125 gramtereyağı

1/2 çay kaşığıtuz

2 yemek kaşığıbuzlu soğuk su

Üzeri için:

200 ml.krema

1 su bardağırendelenmiş beyaz peynir

4 adetorta boy domates

1 yemek kaşığızeytinyağı

1 tatlı kaşığıkimyon tohumu (arzuya göre kekik)

1 dalbiberiye

1/2 çay kaşığıtuz

Hazırlanışı:

Tart hamurunu hazırlamak için; un ve tuzu hamur yoğurma aparatını taktığınız mutfak robotuna alın.Küçük küçük kesip derin dondurucuda beklettiğiniz tereyağı küplerini azar azar ekleyip karıştırın.Tart hamuru küçük topaklar halini aldığında soğuk suyu azar azar katıp yoğurma işlemini sürdürün.Toparlanan hamuru az miktarda un serpilmiş yağlı kağıt üzerine alın. Üzerine hafifçe bastırıp paketleyin.Dinlenmesi için buzdolabına kaldırıp 1,5 saat kadar bekletin. Buzdolabında dinlenen kiş hamurunu önceden yağlanmış 26 cm. çapındaki tart kalıbına elinizle bastırarak serin. Kenar kısımlarını tart kalıbının şekliyle uyumlu olacak şekilde yukarı kaldırın.Kremayı tart kalıbının orta kısmına dökün. Elinizle ufaladığınız ya da rendelediğiniz beyaz peyniri serpiştirin.Uç kısımlarını alıp ince ince dilimlediğiniz domatesleri kişin üzerin dizin. Üzerlerini zeytinyağıyla hafifçe yağlayıp tuz serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, 35-40 dakika kadar pişirin. Renk alıp üzeri kızaran tartı fırından çıkartın. Kimyon tohumu ve ince kıyılmış biberiye parçalarını ekleyip 10-15 dakika daha kontrollü olarak pişirmeye devam edin. Fırından çıkardığınız sıcak tartı oda sıcaklığında kısa bir süre dinlendirdikten sonra ılık ya da soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.